17-летняя девушка пропала в Кировском районе Новосибирска, где разгуливает маньяк
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17-летняя девушка пропала в Кировском районе Новосибирска, где разгуливает маньяк

12:27:358/11/2021Фото: ПСО Маяк
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Мужчина приставал к женщинам в районе улицы Зорге.

Девушка пропала в Кировском районе

В Новосибирске ведут розыск 17-летней девочки, которая пропала 9 августа. Она вышла из своего дома по улице Зорге в Кировском районе Новосибирска около 10:00 в понедельник. Теперь о ее местонахождении ничего не известно. Поисками несовершеннолетней занялся отряд «Маяк». Специалисты просят содействия в розыске и распространении информации о пропавшей.

Приметы исчезнувшей: рост 165 см, нормальное телосложение, прямые длинные чёрные крашеные волосы, голубые глаза. Одета девочка была в чёрное платье с колготками в тон и белые кроссовки. При себе имела небольшой розовый рюкзак.

Информацию о месте нахождения Марины Божко можно сообщить полиции по единому номеру 112 или в «Маяк» по телефону 8 (951) 393-09-11.

Отметим, что ранее стало известно, что в Кировском районе Новосибирска разгуливает маньяк, который пристает к женщинам. Это происходит как раз в районе улицы Зорге.

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