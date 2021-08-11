Как нужно праздновать Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2021 года? Традиции и обычаи светлого дня

Божий Угодник святитель Николай, которого в народе называют чудотворцем, родился в Малой Азии в 270 году. Его родителями были богатые христиане и они с детства прививали мальчику скромность, трудолюбие, смирение и любовь к ближнему. Всю свою жизнь святитель Николай посвятил служению Богу, оказывая помощь совершенно всем тем, кто о ней просил.
Он прославился своим милосердием и добротой, никогда за свою помощь он не брал платы. К тому же после смерти родителей он раздал все свое наследство на нужны бедных людей. Святитель Николай получил сан епископа и прожил очень долгую жизнь и умер своей смертью. Однако и после его смерти происходили чудеса по просьбам, обращенным к нему.
Все чудеса, явленные Николаем Чудотворцем, описаны в его жизнеописании.
Поскольку этот святой считается одним из самых приближенных к Богу, то молитвы к этому святому очень часто находят ответы. Он покровительствует путешественникам и мореплавателям, водителям в дальних поездках. Его просят о помощи люди, ведущие торговлю, он помогает разрешить трудные финансовые сложности. Девушки просят о помощи в замужестве, женщины - о мире и укреплении отношений в семье. Есть молитвы святому об исцелении, о привлечении удачи. Особым образом он покровительствовал маленьким детям.
Традиции в Рождество Николая Чудотворца
Это день верующим полагается начать с молитвы святому. Если вы ни в чем не нуждаетесь, можно помолиться с благодарственными словами. Если нуждаетесь - попросите о помощи. Люди. не работающие в этот день могут посетить сегодня храм и помолиться там.
В этот день очень хорошо оказывать помощь ближним. Не только своим родным, но и бедным и нищим. Хорошо подавать милостыню или заниматься благотворительностью.
Благоприятно сегодня примиряться с теми, с кем испорчены отношения и раздавать собственные долги.
На праздничный стол женщины готовили пироги с калиной и толкли калину в меду - это было лакомством дня.
Запреты 11 августа
В этот день запрещалось работать, особенно на земле и в полях. Женщинам нельзя было стирать белье, шить вышивать и вязать, то есть заниматься рукоделием.
Считалось опасным сегодня одалживать кому-то деньги. На праздничный стол запрещен алкоголь.
Нельзя отказывать в помощи, ругаться, злиться, ссориться, выяснять отношения и устраивать конфликты и скандалы.