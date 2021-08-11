Как нужно праздновать Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2021 года? Традиции и обычаи светлого дня
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Как нужно праздновать Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2021 года? Традиции и обычаи светлого дня

1:20:038/11/2021Фото: artefact.culture.ru
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Святитель Николай получил сан епископа и прожил очень долгую жизнь и умер своей смертью. Однако и после его смерти происходили чудеса по просьбам, обращенным к нему.

икона
Святой родился в 270 году в Малой Азии

Божий Угодник святитель Николай, которого в народе называют чудотворцем, родился в Малой Азии в 270 году. Его родителями были богатые христиане и они с детства прививали мальчику скромность, трудолюбие, смирение и любовь к ближнему. Всю свою жизнь святитель Николай посвятил служению Богу, оказывая помощь совершенно всем тем, кто о ней просил.

Он прославился своим милосердием и добротой, никогда за свою помощь он не брал платы. К тому же после смерти родителей он раздал все свое наследство на нужны бедных людей. Святитель Николай получил сан епископа и прожил очень долгую жизнь и умер своей смертью. Однако и после его смерти происходили чудеса по просьбам, обращенным к нему.

Все чудеса, явленные Николаем Чудотворцем, описаны в его жизнеописании.

Поскольку этот святой считается одним из самых приближенных к Богу, то молитвы к этому святому очень часто находят ответы. Он покровительствует путешественникам и мореплавателям, водителям в дальних поездках. Его просят о помощи люди, ведущие торговлю, он помогает разрешить трудные финансовые сложности. Девушки просят о помощи в замужестве, женщины - о мире и укреплении отношений в семье. Есть молитвы святому об исцелении, о привлечении удачи. Особым образом он покровительствовал маленьким детям.

Традиции в Рождество Николая Чудотворца

Это день верующим полагается начать с молитвы святому. Если вы ни в чем не нуждаетесь, можно помолиться с благодарственными словами. Если нуждаетесь - попросите о помощи. Люди. не работающие в этот день могут посетить сегодня храм и помолиться там.

В этот день очень хорошо оказывать помощь ближним. Не только своим родным, но и бедным и нищим. Хорошо подавать милостыню или заниматься благотворительностью.

Благоприятно сегодня примиряться с теми, с кем испорчены отношения и раздавать собственные долги.

На праздничный стол женщины готовили пироги с калиной и толкли калину в меду - это было лакомством дня.

Запреты 11 августа

В этот день запрещалось работать, особенно на земле и в полях. Женщинам нельзя было стирать белье, шить вышивать и вязать, то есть заниматься рукоделием.

Считалось опасным сегодня одалживать кому-то деньги. На праздничный стол запрещен алкоголь.

Нельзя отказывать в помощи, ругаться, злиться, ссориться, выяснять отношения и устраивать конфликты и скандалы.

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