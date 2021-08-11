Создатель вакцины от коронавируса назвал невозможным формирование коллективного иммунитета

Профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, которая сотрудничает с AstraZeneca заявил, что индийский вариант коронавируса «дельта» делает невозможным формирование коллективного иммунитета. Также он отметил, что если привить всех детей, то это не остановит передачу ковида.
- Проблема в том, что этот вирус - не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться, - цитирует его Guardian. - Вариант "Дельта" будет заражать тех, кто привился. И это значит, что любой, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно этот вирус встретит. И у нас нет ничего, что может полностью остановить его передачу.
Уже используемые вакцины, по его словам, эффективны в защите от тяжелых случаев коронавирусной инфекции и летальных исходов, но не от заражения.
Поллард также поставил под сомнение планы главы Минздрава Саджида Джавида вакцинировать уязвимые группы населения в сентябре третьей, "бустерной", дозой. По словам профессора, решение о ревакцинации должны принимать ученые. Он считает, что пока третьи дозы вакцин лучше направить туда, где они нужнее, например, за границу, где людям не хватает препаратов.