Создатель вакцины от коронавируса назвал невозможным формирование коллективного иммунитета
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Создатель вакцины от коронавируса назвал невозможным формирование коллективного иммунитета

12:43:038/11/2021Фото: pixabay
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По его мнению, прививка защищает от тяжелых случаев и смерти, но не от заражения.

Вакцина не защитит от заражения ковидом
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Профессор Эндрю Поллард, руководитель оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, которая сотрудничает с AstraZeneca заявил, что индийский вариант коронавируса «дельта» делает невозможным формирование коллективного иммунитета. Также он отметил, что если привить всех детей, то это не остановит передачу ковида.

- Проблема в том, что этот вирус - не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться, - цитирует его Guardian. - Вариант "Дельта" будет заражать тех, кто привился. И это значит, что любой, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно этот вирус встретит. И у нас нет ничего, что может полностью остановить его передачу.

Уже используемые вакцины, по его словам, эффективны в защите от тяжелых случаев коронавирусной инфекции и летальных исходов, но не от заражения.

Поллард также поставил под сомнение планы главы Минздрава Саджида Джавида вакцинировать уязвимые группы населения в сентябре третьей, "бустерной", дозой. По словам профессора, решение о ревакцинации должны принимать ученые. Он считает, что пока третьи дозы вакцин лучше направить туда, где они нужнее, например, за границу, где людям не хватает препаратов.

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