Традиции и приметы на Медовый Спас 14 августа: как исполнить заветное желание и обрести удачу?
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Традиции и приметы на Медовый Спас 14 августа: как исполнить заветное желание и обрести удачу?

4:20:558/11/2021Фото: pxhere
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На стол обязательно готовили блюда и десерты с медом, ставили мед в чистом виде на стол. Все блюда должны были быть постными.

соты, пасека, пчелы. мед
Первыми Медовый спас отмечают пасечники

Наверное, нет такого человека, пусть даже далекого от религии, кто не слышал бы про народный праздник с церковными корнями - Медовый спас. Всем известно, что в этот день в храмах освящают свежий урожай меда. Но это самые первые ассоциации, а суть и смысл дня лежит гораздо глубже. Давайте узнаем про него подробнее.

14 августа православная церковь осуществляет празднование Всемилостивого Спаса и Богородицы. Когда то давно Андрей Боголюбский, взяв с собой иконы Богородицы и Христа Спасителя, отправился воевать с булгарами. После горячей молитвы пред иконами ему удалось одержать победу над врагом, а от икон было сияние - знамение. В честь этого события сегодня проводится празднование.

Также в этот же день начинается строгий многодневный Успенский пост. В этот же день празднуется праздник, посвященный также древним событиям, происходящим в Константинополе, когда однажды в августе из-за жары на людей напала страшная эпидемия неведомой до той поры инфекции. Священники вынесли из главного храма города Крест Господень для ого, чтобы освятить многолюдные места, водоемы, а также предоставить людям возможность помолиться пред ним и попросить об исцелении. После проведенного крестного хода и освящения воды в реках эпидемия пошла на спад, а люди излечились.

Именно поэтому в храмах по сей день 14 августа проводит чин освящения воды, а святой воды можно набрать с собой домой.

К этому же времени пасечники начинали качать первый урожай меда на своих пасеках. Урожай несли для освящения в храм, угощали всех свежим медом. Бытует поверье, что первая порция освященного меда может исполнить ваше самое горячее желание - никто не упускал загадать свое вместе с первой ложечкой освященного меда.

Принято было в этот день запасаться медом на зиму, потому что довольно часто в этот день устраивались ярмарки меда и его распродажи. Пасечники угощали кусочками сот, наполненных медом, всех своих знакомых и детей.

На стол обязательно готовили блюда и десерты с медом, ставили мед в чистом виде на стол. Все блюда должны были быть постными.

Приметы на 14 августа

После празднования Медового спаса строго запрещалось купаться в реках и озерах.

Женская молитва в церкви в этот праздник позволяет снять ей свои грехи.

Если в Медовый спас идет дождь - в будущем не будет пожаров.

Обязательно после Медового спаса на следующий день убирались в доме, чтобы очистить дом от негативной энергетики, скопившейся за лето.

Храпящие лошади на Медовый спас говорили об ухудшении погоды.

Чтобы обрести удачу или счастье. в Медовый спас нужно оказать любую помощь вдове.

Если до Медового спаса не собрать мед с пасеки - его растащат чужие пчелы.

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