Традиции и приметы на Медовый Спас 14 августа: как исполнить заветное желание и обрести удачу?

Наверное, нет такого человека, пусть даже далекого от религии, кто не слышал бы про народный праздник с церковными корнями - Медовый спас. Всем известно, что в этот день в храмах освящают свежий урожай меда. Но это самые первые ассоциации, а суть и смысл дня лежит гораздо глубже. Давайте узнаем про него подробнее.
14 августа православная церковь осуществляет празднование Всемилостивого Спаса и Богородицы. Когда то давно Андрей Боголюбский, взяв с собой иконы Богородицы и Христа Спасителя, отправился воевать с булгарами. После горячей молитвы пред иконами ему удалось одержать победу над врагом, а от икон было сияние - знамение. В честь этого события сегодня проводится празднование.
Также в этот же день начинается строгий многодневный Успенский пост. В этот же день празднуется праздник, посвященный также древним событиям, происходящим в Константинополе, когда однажды в августе из-за жары на людей напала страшная эпидемия неведомой до той поры инфекции. Священники вынесли из главного храма города Крест Господень для ого, чтобы освятить многолюдные места, водоемы, а также предоставить людям возможность помолиться пред ним и попросить об исцелении. После проведенного крестного хода и освящения воды в реках эпидемия пошла на спад, а люди излечились.
Именно поэтому в храмах по сей день 14 августа проводит чин освящения воды, а святой воды можно набрать с собой домой.
К этому же времени пасечники начинали качать первый урожай меда на своих пасеках. Урожай несли для освящения в храм, угощали всех свежим медом. Бытует поверье, что первая порция освященного меда может исполнить ваше самое горячее желание - никто не упускал загадать свое вместе с первой ложечкой освященного меда.
Принято было в этот день запасаться медом на зиму, потому что довольно часто в этот день устраивались ярмарки меда и его распродажи. Пасечники угощали кусочками сот, наполненных медом, всех своих знакомых и детей.
На стол обязательно готовили блюда и десерты с медом, ставили мед в чистом виде на стол. Все блюда должны были быть постными.
Приметы на 14 августа
После празднования Медового спаса строго запрещалось купаться в реках и озерах.
Женская молитва в церкви в этот праздник позволяет снять ей свои грехи.
Если в Медовый спас идет дождь - в будущем не будет пожаров.
Обязательно после Медового спаса на следующий день убирались в доме, чтобы очистить дом от негативной энергетики, скопившейся за лето.
Храпящие лошади на Медовый спас говорили об ухудшении погоды.
Чтобы обрести удачу или счастье. в Медовый спас нужно оказать любую помощь вдове.
Если до Медового спаса не собрать мед с пасеки - его растащат чужие пчелы.