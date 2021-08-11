Минобр разрешило студентам без прививки от коронавируса заселяться в общежития

Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев на круглом столе, посвященном проблеме вакцинации студентов заявил, что студенты, которые не сделали прививку от ковида, имеют право на заселение в общежитие. По его словам, ведомство может наказать руководство вузов за безосновательные требования к студентам на фоне пандемии коронавируса.
- Недопустимы случаи эксцессов, по каждому случаю мы ведем проверку, у нас тоже есть горячая линия, мы готовы обмениваться информацией и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения,— пояснил замминистра.
Отметим, что ранее Министерство образования и науки РФ выпустило рекомендации, в которых говорится, что непривитых студентов рекомендовано перевести на удаленку. Также в ведомстве посоветовали вузам проводить раздельно экзамены среди привившихся и не привившихся студентов.