Минобр разрешило студентам без прививки от коронавируса заселяться в общежития
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Минобр разрешило студентам без прививки от коронавируса заселяться в общежития

1:17:398/11/2021Фото: pixabay
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А руководство ВУЗов следует наказывать за принуждение к вакцинации студентов.

Студенты без прививки от ковида смогут заселиться в общежитие

Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев на круглом столе, посвященном проблеме вакцинации студентов заявил, что студенты, которые не сделали прививку от ковида, имеют право на заселение в общежитие. По его словам, ведомство может наказать руководство вузов за безосновательные требования к студентам на фоне пандемии коронавируса.

- Недопустимы случаи эксцессов, по каждому случаю мы ведем проверку, у нас тоже есть горячая линия, мы готовы обмениваться информацией и в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения,— пояснил замминистра.

Отметим, что ранее Министерство образования и науки РФ выпустило рекомендации, в которых говорится, что непривитых студентов рекомендовано перевести на удаленку. Также в ведомстве посоветовали вузам проводить раздельно экзамены среди привившихся и не привившихся студентов.

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