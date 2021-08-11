86 новых автомобилей по нацпроекту «Здравоохранение» получат больницы Новосибирской области
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86 новых автомобилей по нацпроекту «Здравоохранение» получат больницы Новосибирской области

1:07:208/11/2021Фото: Правительство НСО
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Уже 17 автомобилей – 9 единиц «Лада Гранта» и 8 единиц «УАЗ Патриот» осуществляют выезды для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

В завершение совещания Юрий Петухов обратил особое внимание на важность соблюдения сроков исполнения всех показателей нацпроекта «Здравоохранение»
В завершение совещания Юрий Петухов обратил особое внимание на важность соблюдения сроков исполнения всех показателей нацпроекта «Здравоохранение»

86 единиц автомобильного транспорта в 2021 году будет направлено медучреждениям региона для организации работы врачей и доставки пациентов. Модернизацию первичного звена здравоохранения, а также создание единого цифрового контура и другие вопросы реализации нацпроекта «Здравоохранение» были рассмотрены в ходе совещания под руководством первого заместителя Губернатора Юрия Петухова.

Участие в совещании, прошедшем в формате видеоконференции в Правительстве региона, приняли руководители профильных областных исполнительных органов государственной власти, задействованных в реализации нацпроекта «Здравоохранение», а также представители государственных медучреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области.

О ходе реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021 году доложил заместитель министра здравоохранения региона Александр Колупаев. В частности, он отметил, что в 2021 году по нацпроекту «Здравоохранение» запланировано приобретение 86 единиц автомобильного транспорта. «Уже 17 автомобилей – 9 единиц «Лада Гранта» и 8 единиц «УАЗ Патриот» осуществляют выезды для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Приобрести автомобили для медицинских организаций планируется до конца года», – сообщил он. Также в докладе о работе по реализации ключевых направлений нацпроекта замминистра подробно доложил о текущей ситуации по проведению торгов, закупочных процедур, заключении контрактов на поставку оборудования и ремонтов.

На совещании обсудили и ход реализации других региональных проектов, входящих в нацпроект «Здравоохранение». В частности, проектом «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» предусмотрено порядка 523 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов на приобретение оборудования для переоснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, а также приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения профилактики развития заболеваний.

В ходе совещания были подробно рассмотрены вопросы реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». Соответствующий доклад представил заместитель министра цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь – речь шла о работе системы 124, портала Госуслуги и развитии цифровых технологий в здравоохранении. Кроме того, руководители медицинских учреждений отчитались о проведении модернизации и капитальных ремонтов, планах на 2021 год.

В завершение совещания Юрий Петухов обратил особое внимание на важность соблюдения сроков исполнения всех показателей нацпроекта «Здравоохранение».

Для справки

Национальный проект «Здравоохранение» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ключевые цели нацпроекта - снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

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