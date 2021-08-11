В Новосибирске 60 сотрудников предприятий поставят прививку в новом пункте вакцинации от коронавируса в ТЦ "Амстердам"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске 60 сотрудников предприятий поставят прививку в новом пункте вакцинации от коронавируса в ТЦ "Амстердам"

1:14:108/11/2021Фото: Минздрав НСО
0

Предприятия и организации Новосибирской области могут подать заявки на централизованную вакцинацию своих сотрудников в новом пункте по телефону 8 (383)238-62-17, или адресу электронной почты vmm@nso.ru. Вакцинация производится по удобному для организаций графику. Мощность пункта порядка 150-200 человек в день.

Всего на территории области для реализации массовой вакцинации минздравом региона развернуто 97 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Создатель вакцины от коронавируса назвал невозможным формирование коллективного иммунитета

Создатель вакцины от коронавируса назвал невозможным формирование коллективного иммунитетаТромбы после вакцинации от коронавируса: при каких условиях могут возникнуть?Ещё 446 новости

Новый пункт вакцинации трудовых коллективов, открытый на базе ТЦ «Амстердам», сегодня посетил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

«Запрос на корпоративную вакцинацию уже давно существует, порядка 60 заявок было от предприятий для вакцинации сотрудников, в первую очередь – это предприятия сферы обслуживания, торговли, также от промышленных предприятий поступали просьбы организовать возможность одномоментно провакцинировать сотрудников. Совместно с министерством здравоохранения мы открыли такой специализированный пункт вакцинации, закреплен он территориально за 16 поликлиникой. Порядка 30 заявок от трудовых коллективов было на вчерашний день», – пояснил Андрей Гончаров. Он также отметил, что ведомствами рассматривается вопрос об открытии аналогичного пункта вакцинации в правобережной части города.

Предприятия и организации Новосибирской области могут подать заявки на централизованную вакцинацию своих сотрудников в новом пункте по телефону 8 (383)238-62-17, или адресу электронной почты vmm@nso.ru. Вакцинация производится по удобному для организаций графику. Мощность пункта порядка 150-200 человек в день.

Всего на территории области для реализации массовой вакцинации минздравом региона развернуто 97 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, из них 42 в городе Новосибирске и 55 в Новосибирской области, а также более 20 мобильных пунктов на территории города и 9 мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.

С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте. Сервис позволяет, в частности, узнать время работы пунктов вакцинации, номер телефона для записи, сроки подготовки результатов тестов и другую информацию.

Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Мгновенный ответ из РФ на высылку 24 российских дипломатов из США
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Трагедия в Турции: туристка мгновенно умерла на глазах семьи
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Погиб в 41 год: умер любимый миллионами комик
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Кабаева объяснила провал России в художественной гимнастике на ОИ
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
вакцинациясотрудникиТЦ "Амстердам"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы уже вакцинировались?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Срочная новость от ПФР: Россиянам увеличили пенсию
1:08:28 8/11/2021
Срочная новость от ПФР: Россиянам увеличили пенсию
86 новых автомобилей по нацпроекту «Здравоохранение» получат больницы Новосибирской области
1:07:20 8/11/2021
86 новых автомобилей по нацпроекту «Здравоохранение» получат больницы Новосибирской области
Создатель вакцины от коронавируса назвал невозможным формирование коллективного иммунитета
12:43:03 8/11/2021
Создатель вакцины от коронавируса назвал невозможным формирование коллективного иммунитета
17-летняя девушка пропала в Кировском районе Новосибирска, где разгуливает маньяк
12:27:35 8/11/2021
17-летняя девушка пропала в Кировском районе Новосибирска, где разгуливает маньяк
БердскПолигон ТКО у аэродрома запрещен законом: Он может причинить вред жизни и здоровью людей, заявил директор института авиации Сибири им. Чаплыгина
12:27:11 8/11/2021
Полигон ТКО у аэродрома запрещен законом: Он может причинить вред жизни и здоровью людей, заявил директор института авиации Сибири им. Чаплыгина
Немного некрасиво: в Госдуме высказались по поводу заявления Лукашенко насчет признания Крыма российским
12:24:45 8/11/2021
Немного некрасиво: в Госдуме высказались по поводу заявления Лукашенко насчет признания Крыма российским
Мистические кометы Персеиды: загадываем желание 12, 13, 14 августа 2021 года в метеорный поток - сбудется 100%
12:22:21 8/11/2021
Мистические кометы Персеиды: загадываем желание 12, 13, 14 августа 2021 года в метеорный поток - сбудется 100%
Молитвы на замужество, работу, деньги и удачу в Рождество святого Николая Угодника 11 августа 2021 года
12:20:42 8/11/2021
Молитвы на замужество, работу, деньги и удачу в Рождество святого Николая Угодника 11 августа 2021 года
Присяжные оправдали жену, которая убила парализованного мужа
12:08:12 8/11/2021
Присяжные оправдали жену, которая убила парализованного мужа
Мертвым нашли пропавшего в Турции 20-летнего Макара Рагина
11:52:48 8/11/2021
Мертвым нашли пропавшего в Турции 20-летнего Макара Рагина