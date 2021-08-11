Режим ЧС межрегионального масштаба хотят ввести в Якутии и Иркутской области из-за пожаров
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Режим ЧС межрегионального масштаба хотят ввести в Якутии и Иркутской области из-за пожаров

1:26:218/11/2021Фото: pixabay
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В этих регионах самая сложная ситуация с лесными пожарами.

Якутия полыхает уже несколько недель

Минприроды РФ и Рослесхоз хотят ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров.

- Минприроды России и Рослесхоз выступили с инициативой ввести межрегиональный режим ЧС в связи со сложной ситуацией на территории двух сопредельных регионов - Иркутской области и Республики Саха (Якутия), - сообщают в министерстве.

Как отметил глава Минприроды Александр Козлов, введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброски сил МЧС из других регионов. По его словам, обстановка с лесными пожарами в России остается крайне напряженной. Более 90% пройденных огнем площадей приходятся на регионы Дальнего Востока, в частности на Якутию - 78% всех площадей по стране.

Сейчас самая сложная ситуация с лесными пожарами в Якутии и Иркутской области. В Якутии в текущем пожароопасном сезоне пройденная огнем площадь превысила 6 млн гектаров, задымление от пожаров в Якутии наблюдается и в соседних регионах - Красноярском крае и Иркутской области, а также ряде регионов Урала.

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