В паспортах несовершеннолетних россиян с 2022 года будут нововведения

К середине 2022 года прописку в паспортах граждан переведут в электронный формат. В первую очередь, это затронет несовершеннолетних жителей страны. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова. По мнению Казаковой, нововведение в паспортах россиян, которое входит в цифровую трансформацию социально значимых госуслуг, в дальнейшем позволит отказаться от штампов о регистрации по месту жительства.
Напомним, ранее в России отменили обязательные штампы о браке и детях до 14 лет в паспортах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Согласно документу, теперь информация о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будет ставиться по желанию.