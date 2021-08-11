На длинные очереди в поликлинике №2 пожаловалась пациентка из Бердска. Когда они исчезнут, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская
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На длинные очереди в поликлинике №2 пожаловалась пациентка из Бердска. Когда они исчезнут, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская

2:58:328/11/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Как отметила главврач, очереди в больнице "на БЭМЗе" были всегда. В этом районе производится активное строительство жилых домов и заселение их молодыми приезжими семьями. Поликлиника будет расширяться. Но где же появятся новые отделения?

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская ответила на вопросы журналистов
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Очередью в поликлинике №2 Бердска возмущена местная жительница Александра (имя изменено по просьбе героини - прим.ред.).

Как поделилась с "Курьер. Среда. Бердск" Александра, данную поликлинику она посещает три месяца подряд, а ситуация, по наблюдениям девушки, в  этой больнице не меняется.

- Банальный пример: талон на 14:50, время 16:11, а я ещё не прошла. После меня 7 человек и седьмой пройдёт терапевта, в лучшем случае, часа через два. В очереди уже сидит 40 минут и он по талону. Хотелось бы руганью эту ситуацию описать, но увы не могу, - сообщила в редакцию бердчанка вчера, 10 августа.

По словам Александры, наблюдаться у терапевта она будет еще долго и часто.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская прокомментировала ситуацию в поликлинике №2. Руководитель упомянула, что очень скоро в это медучреждение ожидается приход новых специалистов.

-У нас вторая поликлиника, действительно, та поликлиника, которая была открыта еще в Советское время. Мощности поликлиник были рассчитаны на приписное население. Бердск у нас растет именно в Микрорайоне, где идет строительство новых жилых домов, заселение молодыми семьями и т.д. Поэтому дефицит врачебных кадров во второй поликлинике был всегда. У нас там, как правило, самый низкий процент укомплектованности 35-45%. Сейчас у нас три целевика, которые закончили медицинскую академию. Планируется их выход на работу. Два специалиста выходят сразу во вторую поликлинику. То, что мы проводим сейчас, эта работа была запланирована еще в декабре, когда мы стали выходить из второй волны коронавирусной инфекции. Организация специализированного так называемого административного отдела, который будет включать непосредственно колл-центр, регистратуру, администраторов, которые будут решать все вопросы по записи пациентов. Задача этого центра - доступность населения. Чтобы все, кто обратился по телефону через колл-центр, актив "скорой", сайт госуслуг могли получить от нас уже обратную связь,- ответила Алла Николаевна во время пресс-подхода со СМИ сегодня, 11 августа.

Также Алла Дробинская рассказала о том, что в данный момент рассматриваются вопросы по расширению поликлиники №2. Согласно решению, открытие филиалов произойдет в микрорайоне "Белокаменный" и "Южный". Более подробно ознакомиться с ответом главврача в этом направлении вы можете на видео.

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поликлиникаочерединовые специалистыАлла Дробинская
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