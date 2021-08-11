191 нового заболевшего коронавирусом выявили в Новосибирской области за сутки на 11 августа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

191 нового заболевшего коронавирусом выявили в Новосибирской области за сутки на 11 августа

2:12:038/11/2021Фото: pixabay
0

За сутки скончались 10 пациентов с ковидом.

Коронавирус продолжает набирать обороты
Сюжет: Третья волна коронавируса
Почему дети умирают от коронавируса?

Почему дети умирают от коронавируса?Коронавирус в Бердске: Названо новое число зараженных за сутки на 11 августаЕщё 528 новости

Сегодня, 11 августа, оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки в регионе выявили 191 нового заболевшего. Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 58, 72, 79 и 82 лет и женщины в возрасте 51, 69, 78, 81, 82 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 449 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 558 пациентов, в том числе 54 ребенка. В отделениях реанимации находятся 268 человек. На ИВЛ – 28 пациентов.

Напомним, в России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Чем отличаются российские туристы от украинских: мнение крымчан
Молния убила сразу 16 человек на свадьбе
Школьница РФ умерла мгновенно с пятью подростками на скутерах
Погиб в 41 год: умер любимый миллионами комик
статистикакоронавирусзараженные
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

191 нового заболевшего коронавирусом выявили в Новосибирской области за сутки на 11 августа
2:12:03 8/11/2021
191 нового заболевшего коронавирусом выявили в Новосибирской области за сутки на 11 августа
БердскВодитель на ВАЗ сбил старушку задним ходом на парковке в Бердске
2:08:22 8/11/2021
Водитель на ВАЗ сбил старушку задним ходом на парковке в Бердске
В паспортах несовершеннолетних россиян с 2022 года будут нововведения
1:38:45 8/11/2021
В паспортах несовершеннолетних россиян с 2022 года будут нововведения
Режим ЧС межрегионального масштаба хотят ввести в Якутии и Иркутской области из-за пожаров
1:26:21 8/11/2021
Режим ЧС межрегионального масштаба хотят ввести в Якутии и Иркутской области из-за пожаров
Как нужно праздновать Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2021 года? Традиции и обычаи светлого дня
1:20:03 8/11/2021
Как нужно праздновать Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2021 года? Традиции и обычаи светлого дня
Минобр разрешило студентам без прививки от коронавируса заселяться в общежития
1:17:39 8/11/2021
Минобр разрешило студентам без прививки от коронавируса заселяться в общежития
В Новосибирске 60 сотрудников предприятий поставят прививку в новом пункте вакцинации от коронавируса в ТЦ "Амстердам"
1:14:10 8/11/2021
В Новосибирске 60 сотрудников предприятий поставят прививку в новом пункте вакцинации от коронавируса в ТЦ "Амстердам"
Срочная новость от ПФР: Россиянам увеличили пенсию
1:08:28 8/11/2021
Срочная новость от ПФР: Россиянам увеличили пенсию
86 новых автомобилей по нацпроекту «Здравоохранение» получат больницы Новосибирской области
1:07:20 8/11/2021
86 новых автомобилей по нацпроекту «Здравоохранение» получат больницы Новосибирской области
Создатель вакцины от коронавируса назвал невозможным формирование коллективного иммунитета
12:43:03 8/11/2021
Создатель вакцины от коронавируса назвал невозможным формирование коллективного иммунитета