191 нового заболевшего коронавирусом выявили в Новосибирской области за сутки на 11 августа

Сегодня, 11 августа, оперативный штаб Новосибирской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки в регионе выявили 191 нового заболевшего. Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 58, 72, 79 и 82 лет и женщины в возрасте 51, 69, 78, 81, 82 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 449 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 558 пациентов, в том числе 54 ребенка. В отделениях реанимации находятся 268 человек. На ИВЛ – 28 пациентов.
Напомним, в России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».