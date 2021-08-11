Мать пропавшей семь лет назад Ксюши Боковой опровергла вызов на опознание
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11.08
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Мать пропавшей семь лет назад Ксюши Боковой опровергла вызов на опознание

2:46:158/11/2021Фото: pixabay
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Девочка пропала еще в 2014 году и ее до сих пор не нашли.

Человеческие останки нашли в реке

Мать Ксюши Боковой, которая пропала в 2014 году, опровергла информацию о том, что ее вызвали на опознание. Некоторые СМИ сообщали, что недавно полиция нашла неопознанные останки и пригласила женщину на идентификацию.
Женщина не получала уведомления из правоохранительных органов и не участвовала с идентификации найденных вещей.

Пока она не связывает шумиху с исчезновением дочери. Между тем в Следственном комитете прокомментировали страшную находку в Черемшанке: начата доследственная проверка. Сапожки, часть куртки, джинсы и человеческие кости нашли в реке 9 августа.

- Следователями СК для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности костных останков пропавшей в марте 2014 года Ксении Боковой назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СК.

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