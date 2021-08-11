Алина Кабаева появилась на ТВ впервые за долгое время. Смотрите видео

38-летняя олимпийская чемпионка Алина Кабаева очень редко появляется на публике и поклонники осень сожалеют из-за этого. Но недавно она выступила в эфире телеканала Россия-1 с комментарием относительно оценок российским гимнасткам на Олимпийских играх в Токио. И это стало настоящим сюрпризом для ее поклонников. На связь со студией звезда спорта вышла в эффектном красном платье, подчеркнувшем ее хрупкую фигуру.
Отвечая на вопросы журналистов, Кабаева назвала произошедшее в Японии «вопиющим случаем» в мировой художественной гимнастике.
- Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля. Вы знаете, многие виды спорта судят арбитры из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень, - сказала она.
В соцсетях отметили, что их кумир в красном платье выглядит просто превосходно.
Посмотреть эту публикацию в Instagram