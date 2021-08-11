Рычагом от тормоза велосипеда распорол артерию на ноге и умер 8-летний мальчик под Новосибирском

В Новосибирской области следователи начали проверку по факту смерти 8-летнего ребенка. Как стало известно, все произошло 10 августа около 4 часов дня. Дети 6 и 8 лет катались на велосипедах на территории садового товарищества «Луч» в Коченевском районе. В какой-то момент 8-летний ребенок потерял равновесие и упал. В результате этого рычагом тормоза он распорол себе артерию на ноге. Его друг побежал за помощью, но не успел – ребенок скончался на месте.
В настоящее время следователем производен осмотр места происшествия, изъят велосипед, опрашиваются очевидцы, назначен ряд необходимых экспертиз. Выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.