Рычагом от тормоза велосипеда распорол артерию на ноге и умер 8-летний мальчик под Новосибирском
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Рычагом от тормоза велосипеда распорол артерию на ноге и умер 8-летний мальчик под Новосибирском

3:15:208/11/2021Фото: pixabay
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Его друг побежал за помощью, но не успел.

Ребенок повредил артерию рычагом тормоза

В Новосибирской области следователи начали проверку по факту смерти 8-летнего ребенка. Как стало известно, все произошло 10 августа около 4 часов дня. Дети 6 и 8 лет катались на велосипедах на территории садового товарищества «Луч» в Коченевском районе. В какой-то момент 8-летний ребенок потерял равновесие и упал. В результате этого рычагом тормоза он распорол себе артерию на ноге. Его друг побежал за помощью, но не успел – ребенок скончался на месте.

В настоящее время следователем производен осмотр места происшествия, изъят велосипед, опрашиваются очевидцы, назначен ряд необходимых экспертиз. Выясняются причины и условия, способствовавшие происшествию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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