В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса "йота" со смертностью до 82%
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В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса "йота" со смертностью до 82%

3:26:508/11/2021Фото: pixabay
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Ученые считают, что он может ускользать от иммунного ответа.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о том, что в Нью-Йорке выявлен новый штамм коронавируса, получивший название "йота".

- Он даёт летальность аж до 82%, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передаётся по сравнению с другими мутациями на 25% быстрее, - сообщил эксперт.

Токарев добавил, что штамм "йота" способен ускользать от иммунного ответа. Этот вариант более патогенный и заразный, чем другие, подчеркнул специалист.

Но другие эксперты считают, что этот штамм пока мало изучен и говорить о скорости его распространения пока рано.
Напомним, В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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