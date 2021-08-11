В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса "йота" со смертностью до 82%

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о том, что в Нью-Йорке выявлен новый штамм коронавируса, получивший название "йота".
- Он даёт летальность аж до 82%, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передаётся по сравнению с другими мутациями на 25% быстрее, - сообщил эксперт.
Токарев добавил, что штамм "йота" способен ускользать от иммунного ответа. Этот вариант более патогенный и заразный, чем другие, подчеркнул специалист.
Но другие эксперты считают, что этот штамм пока мало изучен и говорить о скорости его распространения пока рано.
Напомним, В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».