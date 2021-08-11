Постоянное отключение горячей воды на 5 дней в Бердске навсегда прекратит новый директор КБУ
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Постоянное отключение горячей воды на 5 дней в Бердске навсегда прекратит новый директор КБУ

4:02:418/11/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Анатолий Пронюшкин заверил, что чистить водоподогреватели в ЦТП можно за 6 часов и по ночам, чтобы снизить дискомфорт для бердчан. Для этого Комбинат купил установку для промывки.

Анатолий Пронюшкин возглавил КБУ Бердска в конце апреля 2021 года

Многодневное отключение горячей воды в многоквартирных домах из-за промывки водоподогревателей в центральных тепловых пунктах Бердска скоро прекратиться. Муниципальный Комбинат бытовых услуг нашел выход из многолетней проблемы.

Бердчане уже привыкли, что примерно раз в два-три месяца в их квартирах на 5 дней исчезает горячая вода — в любое время года. На подъездах появляется объявление «В связи с внеплановой чисткой водоподогревателей в ЦТП будет отключено горячее водоснабжение для потребителей по адресам... с 5.09 по 10.09...».

Да, проблема, действительно существует из-за насыщенной солью воды, которую качают из Берди. Но когда за год по этой причине 10 раз в год отключают воду и бежит чуть теплая, горожане считают — это слишком. В частности, такое происходило в домах на улицах Лелюха и Комсомольской, которым нагревает воду ЦТП-6. И дело не только в солевой воде, которая выпадает в осадок и «засоряет» теплообменники, но и в их качестве.

Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» бывший замдиректора КБУ Александр Алексеенко, в нескольких бердских ЦТП, в том числе №6, стоят барнаульские теплообменники. Они несколько хуже аналогичных, но КБУ покупает оборудование только через торги. Аукцион выигрывает тот, кто предложит минимальную стоимость. Алексеенко заверял, что прежнее руководство Комбината «разрабатывало мероприятия по химочистке», задумывалось о новой системе, чтобы облегчить участь потребителей. Но горожане, например, в доме №7 на ул. Лелюха, продолжали жаловаться на некачественные услуги.

Новый директор КБУ Анатолий Пронюшкин решил искоренить эту проблему. В частности запланировали модернизацию ЦТП-21 на пересечении улиц Спортивной и К. Маркса.
- Он устарел и морально, и физически. Сейчас мы делаем проект. На следующий год заложили реконструкцию ЦТП. Думаю, что там жалобы прекратятся. Там есть горячая вода. Но она 40 градусов. Понятно, чем ниже температура воды, тем выше расход — счетчики мотают, - озвучил проблему в интервью «Курьер. Среда. Бердск» Пронюшкин.

Он подтвердил, что вода из Берди, которая поступает на ЦТП 21-го квартала, гораздо хуже, чем та, что идет от водозабора на Обском море. И следовательно, чаще забиваются теплообменники в ЦТП центральной части города. Но Пронюшкин нашел выход из ситуации.

- Мы приобрели установку по промывке водоподогревателей - бустер. Сейчас пока мы бросили все силы на подготовку сетей. Но в ближайшее время обучим персонал, который будет заниматься промывкой. И стоит задача не отключать горячую воду на 5 дней. На самом деле, время промывки часов 6. И вполне реально промывать с 12 часов ночи до 6 утра, чтобы люди по минимуму испытывали неудобства, - пояснил директор КБУ.

Он подчеркнул, что все специалисты сейчас задействованы на подготовке оборудования и сетей к отопительному сезону.
- Мы обязательно в ближайшее время придем к правильной промывке теплообменников. Понимание проблемы есть, мы знаем, как ее решить, есть толковые профессионалы. Все сделаем, - заверил Анатолий Пронюшкин.

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