Самые благоприятные лунные дни в августе 2021 года для сбора яблок и заготовки овощей
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Самые благоприятные лунные дни в августе 2021 года для сбора яблок и заготовки овощей

6:20:438/11/2021Фото: Pixabay
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Какой-то урожай закладывается на хранение, я какой-то урожай заготавливается в виде консервации на зиму. И для того, и для другого урожая существуют свои благоприятные дни по лунному календарю, когда собирать этот урожай лучше всего.

заготовки
Даже для заготовок есть свои удачные дни

Каждый месяц у дачников огородников добавляются какие-то новые виды работ, которые начинают превалировать над остальными. Исключением не становится и последний месяц лета. Казалось бы все посадки, посевы и пересадки подходят к концу, но нет - набирает свои обороты сбор урожая.

Какой-то урожай закладывается на хранение, я какой-то урожай заготавливается в виде консервации на зиму. И для того, и для другого урожая существуют свои благоприятные дни по лунному календарю, когда собирать этот урожай лучше всего.

Сбор урожая в самые лучшие для этого дни улучшает качество собранных продуктов для их лежкости в холодное время года. Как бы это ни казалось невероятным, однако, например, корнеплоды лучше собирать в те дни, когда соки растений не устремляются вниз, например на растущую луну.

Если собирать корнеплоды в неправильные дни, то можно собрать их более водянистыми, что отрицательно скажется на их сохранение в течение зимы. Точно также своё влияние Луна может оказывать на качество законсервированных продуктов, усилия или, наоборот, замедляя жизнедеятельность деятельность бактерий, живущих на поверхности плодов. Если закатывать огурцы или помидоры в неподходящий для этого день, то повышается вероятность того, что маринад забродит, а банки с ними взорвутся.

Лучшие дни в августе для сбора урожая:

яблок - 20, 26

картофеля - 14, 18-20, 23, 26

капусты - 22, 24, 26, 28, 29

лука - 15-17, 21, 24, 28, 30

чеснока - 20, 24, 29, 30

свеклы - 12, 14, 22, 24, 29

Лучшие дня в августе для:

квашения капусты - 10, 15, 21, 24, 30, 31

солить помидоры - 14, 18, 19, 22, 29, 31

солить огурцы - 19, 20, 22

замораживать овощи - 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29

консервировать огурцы - 22, 27, 31

мариновать огурцы - 16, 23, 24, 29

мариновать морковь - 19, 22, 24, 26

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