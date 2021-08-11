Самые благоприятные лунные дни в августе 2021 года для сбора яблок и заготовки овощей

Каждый месяц у дачников огородников добавляются какие-то новые виды работ, которые начинают превалировать над остальными. Исключением не становится и последний месяц лета. Казалось бы все посадки, посевы и пересадки подходят к концу, но нет - набирает свои обороты сбор урожая.
Какой-то урожай закладывается на хранение, я какой-то урожай заготавливается в виде консервации на зиму. И для того, и для другого урожая существуют свои благоприятные дни по лунному календарю, когда собирать этот урожай лучше всего.
Сбор урожая в самые лучшие для этого дни улучшает качество собранных продуктов для их лежкости в холодное время года. Как бы это ни казалось невероятным, однако, например, корнеплоды лучше собирать в те дни, когда соки растений не устремляются вниз, например на растущую луну.
Если собирать корнеплоды в неправильные дни, то можно собрать их более водянистыми, что отрицательно скажется на их сохранение в течение зимы. Точно также своё влияние Луна может оказывать на качество законсервированных продуктов, усилия или, наоборот, замедляя жизнедеятельность деятельность бактерий, живущих на поверхности плодов. Если закатывать огурцы или помидоры в неподходящий для этого день, то повышается вероятность того, что маринад забродит, а банки с ними взорвутся.
Лучшие дни в августе для сбора урожая:
яблок - 20, 26
картофеля - 14, 18-20, 23, 26
капусты - 22, 24, 26, 28, 29
лука - 15-17, 21, 24, 28, 30
чеснока - 20, 24, 29, 30
свеклы - 12, 14, 22, 24, 29
Лучшие дня в августе для:
квашения капусты - 10, 15, 21, 24, 30, 31
солить помидоры - 14, 18, 19, 22, 29, 31
солить огурцы - 19, 20, 22
замораживать овощи - 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 29
консервировать огурцы - 22, 27, 31
мариновать огурцы - 16, 23, 24, 29
мариновать морковь - 19, 22, 24, 26