Снова антирекорд по смертности: в России за сутки умерло 799 пациентов с коронавирусом
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Снова антирекорд по смертности: в России за сутки умерло 799 пациентов с коронавирусом

4:20:418/11/2021Фото: pixabay
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За сутки выявили еще 21 571 заболевшего.

Рекордное число людей умерло от ковида за сутки
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 11 августа, оперативный штаб Росси по противодействию распространения коронавирусной инфекции обновил данные о новых заболевших. За последние сутки в стране выявили 21 571 нового зараженного. Всего же в России за все время пандемии выявлено 6 512 859 заражений коронавирусом.

20 067 человек выздоровело за прошедшие сутки, а общее число выздоровевших пациентов составило 5 808 777 человек.
Скончались за минувшие сутки еще 799 человек – это антирекорд с 24 июля, когда за сутки в стране также умерло 799 зараженных.

Напомним, в России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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