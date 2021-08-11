Снова антирекорд по смертности: в России за сутки умерло 799 пациентов с коронавирусом

Сегодня, 11 августа, оперативный штаб Росси по противодействию распространения коронавирусной инфекции обновил данные о новых заболевших. За последние сутки в стране выявили 21 571 нового зараженного. Всего же в России за все время пандемии выявлено 6 512 859 заражений коронавирусом.
20 067 человек выздоровело за прошедшие сутки, а общее число выздоровевших пациентов составило 5 808 777 человек.
Скончались за минувшие сутки еще 799 человек – это антирекорд с 24 июля, когда за сутки в стране также умерло 799 зараженных.
Напомним, в России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».