В какие города отправят пациентов Бердска на КТ, рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
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В какие города отправят пациентов Бердска на КТ, рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

5:39:438/11/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Главврач назвала ориентировочно и время, когда современная техника появится в новом центре амбулаторной онкологической помощи. Выяснилось, что работы идут полным ходом.

Скоро бердчане смогут пройти КТ на современном аппарате

Стало известно, куда направляются пациенты желающие пройти компьютерную томографию в Бердске.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в настоящее время аппарат КТ в ЦГБ Бердска №2 не функционирует. Бердчане неоднократно говорили о том, что в городе нет возможности пройти компьютерную томографию. Сообщалось, что новый центр амбулаторной онкологической помощи Бердской ЦГБ будет оснащен и новым КТ и оборудованием для МРТ.

Сегодня, 11 августа на пресс-подходе со СМИ главврач Бердска Алла Дробинская рассказала, на каком этапе производится организация центра амбулаторной онкологической помощи и замена старого компьютерного томографа.

- Мы планируем, что у нас закончатся все основные вопросы связанные с ремонтом помещений, потому что это уже будет супер современная техника. Она, конечно, требует уже более жестких условий для того, чтобы мы могли пройти непосредственно регистрацию, сертификацию и проведение этих методов диагностики у нас на территории БЦГБ. По плану в течение ноября мы должны произвести монтаж, запустить в эксплуатацию и я так полагаю, к концу года, у нас уже будет свой мультиспиральный компьютерный томограф практически 2021 года выпуска на 128 срезов. Это очень мощно, и позволит оборудованию проводить диагностику абсолютно по любой категории пациентов, включая детей. Также очень современный наш магнитно-резонансный томограф. Это ультразвуковой экспортного класса аппарат, который будет смотреть и сосуды сердца, и сосуды головного мозга, и сосуды нижних конечностей. В этот период у нас заключен договор для того, чтобы мы категорию пациентов, которым потребуется проведение компьютерной томографии проводили на другой базе,- сказала Алла Николаевна.

В беседе с "Курьер. Среда. Бердск" начальник пресс-службы БЦГБ Аркадий Ефимов уточнил, что под "другой базой" подразумеваются поликлиники Искитима, Новосибирска и т.д., то есть те, которые территориально расположены ближе к Бердску

-Люди с необходимостью такого исследования на сегодняшний день перенаправляются в ближайшие подразделения,- отметил Аркадий.

Напомним, что сегодня, во время пресс-подхода главврача Дробинской стала известна и ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Бердске. Выяснилось, что количество больных снизилось вдвое.

Автор видео: Алина Бурова

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