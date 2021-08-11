"Прости, Юра, мы все ...": памятник Гагарину выбросили на свалку на Сахалине
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Прости, Юра, мы все ...": памятник Гагарину выбросили на свалку на Сахалине

4:39:468/11/2021Фото: Мэш
0

На его месте собрались построить автозаправку.

Памятник оказался на помойке

В юбилейный год первого полета человека в космос на Сахалине произошел крайне неприятный инцидент. Там памятник космонавту Юрию Гагарину выбросили на свалку. На его месте собираются построить заправку.

Скульптура знаменитого космонавта долгие годы встречала гостей и жителей на въезде в город Невельск. За это время она потеряла свою былую красоту — была в аварийном состоянии. Но, как говорят местные, за ней всё же присматривали — подкрашивали. Но накануне в соцсетях появились фото, как тяжелая техника сносит памятник. По словам мэра города, здесь вскоре будет автозаправка — работа уже кипит. Что до памятника, так будто бы ничего страшного — он есть в другом сквере. В городских пабликах сразу же стали появляться грозные комментарии и проклятья в адрес руководства города.

Но чуть позже эти публикации заметил губернатор региона и тут же отреагировал – он заявил, что такой поступок со стороны администрации – неуважение к народу и истории нашей страны. Поэтому, скульптуру было решено восстановить и к 1 сентября найти ему достойное место в центре города.

Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Сбившая насмерть детей сделала громкое заявление
Трагедия в столице: взрыв автобуса убил 20 солдат
Сидящая в машине девушка погибла на глазах у всей своей семьи
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Держал в подвале: кем оказался похититель школьницы на Алтае
Трагедия в Москве: Борис Емельянов умер от смертельной болезни
Россиян предупредили о еще одной опасности в Крыму
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
выбросили памятникпамятник Гагаринуюбилей первого полета в космос
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Стоит ли наказывать чиновника который разрешил выбросить памятник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кто и как превращает прах умерших в бриллианты: Все о необычном прощании с любимыми за 4 млн рублей в России
4:32:29 8/11/2021
Кто и как превращает прах умерших в бриллианты: Все о необычном прощании с любимыми за 4 млн рублей в России
Традиции и приметы на Медовый Спас 14 августа: как исполнить заветное желание и обрести удачу?
4:20:55 8/11/2021
Традиции и приметы на Медовый Спас 14 августа: как исполнить заветное желание и обрести удачу?
Снова антирекорд по смертности: в России за сутки умерло 799 пациентов с коронавирусом
4:20:41 8/11/2021
Снова антирекорд по смертности: в России за сутки умерло 799 пациентов с коронавирусом
БердскПостоянное отключение горячей воды на 5 дней в Бердске навсегда прекратит новый директор КБУ
4:02:41 8/11/2021
Постоянное отключение горячей воды на 5 дней в Бердске навсегда прекратит новый директор КБУ
БердскДвое детей и взрослый застряли в реке у санатория "Рассвет" из-за поломки гидроцикла в Бердске
4:01:23 8/11/2021
Двое детей и взрослый застряли в реке у санатория "Рассвет" из-за поломки гидроцикла в Бердске
БердскВдвое снизилось число больных коронавирусом в инфекционном госпитале Бердска за три недели
3:42:38 8/11/2021
Вдвое снизилось число больных коронавирусом в инфекционном госпитале Бердска за три недели
Площадь пятна после разлива нефти у Новороссийска в 400 раз больше, чем предполагалось
3:42:23 8/11/2021
Площадь пятна после разлива нефти у Новороссийска в 400 раз больше, чем предполагалось
В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса "йота" со смертностью до 82%
3:26:50 8/11/2021
В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса "йота" со смертностью до 82%
Рычагом от тормоза велосипеда распорол артерию на ноге и умер 8-летний мальчик под Новосибирском
3:15:20 8/11/2021
Рычагом от тормоза велосипеда распорол артерию на ноге и умер 8-летний мальчик под Новосибирском
БердскНа длинные очереди в поликлинике №2 пожаловалась пациентка из Бердска. Когда они исчезнут, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская
2:58:32 8/11/2021
На длинные очереди в поликлинике №2 пожаловалась пациентка из Бердска. Когда они исчезнут, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская