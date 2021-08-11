Что обязательно нужно делать на растущей Луне в августе 2021 года и когда совершать крупные покупки в конце лета

Сразу после новолуния, которое в августе 2021 года произошло 8 числа, месяц на небосклоне по ночам растет и превращается из тоненького серебристого рожка во всё более полный и круглый лунный диск. Фаза растущей луны всегда оценивается как наиболее благоприятный период для новых начинаний и каких-то свершений.
Вместе с возрастающей силой луны человек также ощущает подъём энергии, увеличивающуюся активность, прилив творчества. В это время очень хорошо получать прибыль и работать над этим, как в материальном, так и в духовном плане.
На растущую луну очень благоприятно начинать строительство, проводить различные ремонты, перепланировки и перестановки в доме. Хорошо распоряжаться деньгами, вкладывая их в какие-либо проекты или инвестировать их, открывать накопительные счета в банке.
Считается что все покупки, особенно крупные, лучше всего совершать именно на растущую луну.
Очень хорошо в такие периоды избавляться от всего старого и изжившего себя. В это время благоприятно искать новую работу, просить повышения заработной платы, работать над новыми проектами, предлагать руководству новые идеи. Романтические знакомства, свершившееся на растущую ванну, имеют большие шансы перерасти в крепкие длительные отношения.
В августе 2021 году фаза растущей луны заняла промежуток с 9 по 21 августа. Не упустите свой благоприятный период для новых свершений.
Приобретать недвижимость и автомобиль в августе лучше всего 12, 13, 18, 19 августа 2021 года.
Хорошими днями для остальных покупок названы 14, 16, 25, 27, 28, 29 августа.