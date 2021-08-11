Что обязательно нужно делать на растущей Луне в августе 2021 года и когда совершать крупные покупки в конце лета
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Что обязательно нужно делать на растущей Луне в августе 2021 года и когда совершать крупные покупки в конце лета

7:20:198/11/2021Фото: pxhere
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Вместе с возрастающей силой луны человек также ощущает подъём энергии, увеличивающуюся активность, прилив творчества. В это время очень хорошо получать прибыль и работать над этим.

карта
Фаза растущей луны считается очень благоприятной

Сразу после новолуния, которое в августе 2021 года произошло 8 числа, месяц на небосклоне по ночам растет и превращается из тоненького серебристого рожка во всё более полный и круглый лунный диск. Фаза растущей луны всегда оценивается как наиболее благоприятный период для новых начинаний и каких-то свершений.

Вместе с возрастающей силой луны человек также ощущает подъём энергии, увеличивающуюся активность, прилив творчества. В это время очень хорошо получать прибыль и работать над этим, как в материальном, так и в духовном плане.

На растущую луну очень благоприятно начинать строительство, проводить различные ремонты, перепланировки и перестановки в доме. Хорошо распоряжаться деньгами, вкладывая их в какие-либо проекты или инвестировать их, открывать накопительные счета в банке.

Считается что все покупки, особенно крупные, лучше всего совершать именно на растущую луну.

Очень хорошо в такие периоды избавляться от всего старого и изжившего себя. В это время благоприятно искать новую работу, просить повышения заработной платы, работать над новыми проектами, предлагать руководству новые идеи. Романтические знакомства, свершившееся на растущую ванну, имеют большие шансы перерасти в крепкие длительные отношения.

В августе 2021 году фаза растущей луны заняла промежуток с 9 по 21 августа. Не упустите свой благоприятный период для новых свершений.

Приобретать недвижимость и автомобиль в августе лучше всего 12, 13, 18, 19 августа 2021 года.

Хорошими днями для остальных покупок названы 14, 16, 25, 27, 28, 29 августа.

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