Житель Новосибирска обезглавил жену и совершил суицид в Москве. Подробности трагедии
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Житель Новосибирска обезглавил жену и совершил суицид в Москве. Подробности трагедии

5:01:338/11/2021Фото: Мэш
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Голову супруги он положил в пакет и оставил в ванной.

Полицейские нашли предсмертную записку

Жуткая трагедия развернулась в одном из домов Москвы 18 августа. Там очевидец позвонил в полицию из-за смерти мужчины. Когда правоохранители приехали на место, то нашли тело погибшего. Для того, чтобы разобраться в произошедшем, они поднялись в квартиру. Но вот того, что они там увидели, никто не ожидал.

Вся квартира была залита кровью. В ванной лежал труп женщины без головы, а сама голова находилась рядом в пакете. Кроме того, труп женщины был весь изрезан ножом. По неофициальным данным, из него вырезали сердце.

Чуть позже правоохранители выяснили личность погибшего мужчины – им оказался 46-летний Алексей Филиппов, уроженец Новосибирска. А погибшая женщина - 41-летняя Ольга Носкова, жена Алексея. Квартира была съемная, в ней они проживали с 2018 года.

Также следователи нашли предсмертную записку мужчины: "Чем больше правды, тем чище этот мир!!! Я тебя люблю!!!"
Перед трагедией пара сильно поссорилась. По версии следствия, мужчина схватил за нож и зарезал любимую. После этого он, предположительно, отрезал ей голову, чтобы скрыть следы преступления и спрятать тело. В процессе расчленения мужчина испугался и свел счеты с жизнью. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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