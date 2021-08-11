Открыт набор на отделение футбола спортивной школы "Бердск"!

В рубрику "Сообщи свои новости" написал ОФКиС Бердска:
Если Вы желаете, чтобы Ваш ребенок занимался футболом, имел возможность участвовать в официальных спортивных соревнованиях, выполнял спортивные разряды, был зачислен в ведущие футбольные академии России, то мы готовы дать Вам такую возможность!
Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа «Бердск» ведет набор мальчиков и девочек 2010-2017 г.р.
Наши воспитанники:
Неоднократные призеры и победители Первенств и Чемпионатов Новосибирской области по футболу и мини-футболу
Участники и победители Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч»
Играют следующих клубах: ФК «Рубин» (г. Казань),
МФК «Газпром-Югра» (г. Югорск), ФК «Сокол» (г. Саратов).
Проходят обучение в футбольных академиях: «Локомотив» (г. Москва), «Краснодар» (г. Краснодар), «Строгино» (г. Москва), «Родина» (г. Москва),
«Смена» (г. Москва).
Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 3
Телефон для связи: 2-47-94.
Реализуйте возможность для своего ребенка!