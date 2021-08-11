Покупаем стройматериалы в Бердске

Земля уже просохла после весеннего половодья за лето, дожди идут не такие сильные, как летом, а температура воздуха является наиболее комфортной для проведения каких-либо работ. Строительство и ремонт осенью можно делать не только на дачном или земельном участках, но и в квартире. Например, переклеить обои или заменить окна, застеклить балкон, покрасить пол. Так какие же стройматериалы лучше всего приобретать уже сейчас по низкой цене и использовать в работе в начале сентября?
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Невозможно представить ни одну постройку крепкой без прочного фундамента, залитого в соответствии с технологиями. Специалисты в области строительства как раз рекомендуют делать заливку фундамента осенью, так как температура воздуха благоприятным образом сказывается на застывании материала. А моросящие дожди, которые идут в октябре-ноябре не размочат фундамент, даже если жидкость вдруг скопилась в опалубке. Поэтому можно смело покупать щебень, песок и цемент в больших объемах.
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Для возведения стен будущего дома используйте только качественный материал. Не экономьте на своем здоровье и здоровье близких. Ведь если возвести стены дома из эконом вариантов, есть большой риск, что в скором времени появятся щели. Щели являются благоприятной средой для размножения насекомых и болезнетворных микробов (самым опасным из которых выступает плесень), обустройства паразитов, появления трещин вплоть до разрушения конструкции. Покупайте для строительства стен красный или силикатный (белый) кирпич, газобетонные блоки или прочный сухой брус.
Завершает дом красивая высокая крыша. Крышу видно издалека и с высоты птичьего полета. Она как бы говорит тем, кто ее замечает: посмотри, какой у меня солидный хозяин, и какой у него дом. Но красота – это лишь приятный бонус для крыши. Важно, чтобы она не текла и ее не сорвало ветром при любой непогоде. Также, не у всех есть возможность постоянно ремонтировать или менять крышу, поэтому следует обратить внимание и на долговечность материала. Одними из широко распространенных материалов для кровли являются следующие: металлочерепица, фальцевая кровля, композитная черепица, битумная черепица, профлист, цементно-песчаная черепица, керамическая черепица.
Завершающий штрихом в строительстве дома являются его «глаза» - окна. Чтобы эти «глаза» смотрели на мир с ясной прозрачностью, позаботьтесь о качестве стеклопакетов. На сегодняшний день можно установить не только окна из пластика, но и из дерева, что является экологичным и не менее прочным вариантом. Такие стеклопакеты не требуют покраски, и выглядят эстетично даже спустя долгое время.
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