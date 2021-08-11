Лионель Мэсси подписал контракт с ПСЖ: рассказываем об условиях
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Лионель Мэсси подписал контракт с ПСЖ: рассказываем об условиях

5:28:438/11/2021Фото: ПСЖ
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Футболист будет получать 35 миллионов евро за сезон.

Мэсси будет играть за новый клуб

5 августа стало известно, что Лионель Мэсси покидает футбольный клуб «Барселона», несмотря на совместное желание подписать новое соглашение. Футболист стал свободным агентом с 1 июля, после чего согласовал с каталонцами контракт с пятидесятипроцентным понижением зарплаты (в предыдущем фиксированный оклад составлял 71 миллион евро). Но и такой договор не удалось зарегистрировать в лиге с учетом установленного потолка для «Барсы».

Три дня назад футболист провел прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». Он рассказал, что не думал о расставании с фактически родным клубом, в который приехал в 2000 году 13-летним мальчишкой. Лео сказал, что всегда был предан и благодарен сине-гранатовым, даже несмотря на историю из прошлого лета с желанием расстаться и запросом о разрыве контракта. После этого он отправился в Париж, где подписал новый контракт с ПСЖ. Стали известны его условия - соглашение форварда с парижанами рассчитано на два сезона с возможностью продления еще на один до июня 2024 года. Зарплата игрока может составить около 35 миллионов евро с бонусами за сезон, а L'Equipe ранее называл сумму в 40 млн.

Также стало известно, что Месси будет играть в ПСЖ под 30 номером – именно под ним он начинал свою карьеру в «Барселоне».

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