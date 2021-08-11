Что можно и нельзя делать в Успенский пост 14 – 27 августа: Нельзя есть мясо

Ежегодно во второй половине августа верующим предстоит выдерживать один из многодневных постов, установленных перед большими праздниками. Пост, который выдерживается в августе, называется Успенским, поскольку сразу после него отмечается Успение Пресвятой Богородицы. Он всегда длится 14 дней, а начинается и заканчивается в фиксированные даты: с 14 по 27 число.
Этот пост считается одним из самых древних, поскольку упоминания о нём были найдены ещё в пятом веке, его даты и сроки установлены еще в 1166 году и с тех пор остаются неизменными.
Пост считается таким же строгим, как Великий, в него строго запрещено употреблять любые мясные продукты, продукты с мясом птицы, молочную продукцию, а также яйца. Рыбные блюда запрещены во все дни поста, за исключением одного дня, 19 августа, когда отмечается великий двунадесятый праздник Преображение Господне.
По вторникам и четвергам запрещено употреблять растительное масло, по средам и пятницам разрешено только сухоядение, то есть употребление в пищу тех продуктов, которые не подвергались термической обработке.
Соблюдение пищевых ограничений в этот пост верующим дается легче, чем любой другой, поскольку время его проведения выпадает на самый урожайный месяц тёплого времени года. В это время поспевает множество овощей, фруктов и ягод, начинаются сборы грибов. Постный стол может выглядеть довольно разнообразно, учитывая что на сегодня разработано очень много рецептов постных блюд, число которых входит также постная выпечка, постные блины и прочие рецепты, которые облегчают жизнь верующих.
Стоить помнить, что пост, это не церковная диета, а период, предназначенный для проведения большой духовной работы над собой. Так, путем ограничения измерения своих физических желаний и страстей, верующие могут понять все свои физические слабости и поработать над ними с духовной точки зрения.
Обязательно нужно читать больше молитв, размышлять о жизни, делать как можно больше добрых дел. Очень хорошо посещать исповедь и причастие.
Священники напоминают, что не для всех мирян обязательно положено соблюдать все пищевые ограничения, предусмотренные правилами поста. Отнеситесь к своему здоровью разумно, а потому оцените трезво, можно ли для вашего организма устраивать такое испытание.
Если у вас имеются какие-либо заболевания, при которых нельзя соблюдать диету, то несоблюдение пищевых ограничений в пост не считается грехом. Ограничивать себя можно не только в питании, но и в развлечениях, просмотре телевизора, проведении времени в интернете. Можно делать больше добрых дел, помогать окружающим, заниматься благотворительностью и волонтерством. Любые дела, которые делают вас лучше, уже засчитываются в пост.