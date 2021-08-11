Девочка села на край балкона на 6 этаже и свесила ноги
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Девочка села на край балкона на 6 этаже и свесила ноги

5:51:038/11/2021Фото: Pixabay
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Полиция начала проверку после появления в сети видео, на котором ребенок подвергает себя опасности.

Девочка свесила ноги с балкона и привлекла к себе внимание

В Красноярске чиновники проводили выездное совещание по проблеме укрепления стены на Солнечной. Снимавший фотокорреспондент «ТВК Красноярск» Сергей Токарев запечатлел на свою камеру видео, как девочка спокойно сидит на балконе 6 этажа, свесив вниз ноги.

Отчаянная жительница дома заметила, что ею заинтересовались и быстро ретировалась внутрь. В полиции по данному факту начали проверку.

- Сотрудники полиции обращаются к взрослым и просят их не оставлять малолетних детей одних в комнатах, где открыты окна. Падение из окна — является одной из причин детского травматизма и смертности. Стражи порядка призывают родителей со всей ответственностью подойти к обеспечению безопасности несовершеннолетних и напоминают, чтобы избежать несчастного случая, необходимо соблюдать меры предосторожности. Подавляющее большинство падений происходит из-за недостатка контроля взрослыми за детьми, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна. Напротив — москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками. Помните, что только внимательное отношение к детям со стороны родителей поможет избежать беды, — отметили в пресс-службе.

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