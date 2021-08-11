Экологическая катастрофа: Разлив нефти в Черное море оказался в 400 раз масштабнее

В Черном море экологическая катастрофа - нефтяное пятно у Новороссийска, которое появилось после закачки нефти в танкер из Греции, разлилось на площади 80 квадратных километров — это в 400 тысяч раз больше, чем сообщали ранее.
- Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров, — говорится в публикации на сайте Института космических исследований РАН.
7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony около Новороссийска произошла утечка, которая стала очень масштабной. От Каспийского трубопроводного консорциума поступила первоначальная информация о том, что в воде не более 12 кубометров нефти, а площадь пятна всего-то 200 квадратных метров.
Уже на следующий день со спутника Sentinel-1 пришла фотография, согласно которой стал ясен реальный масштаб разлива нефти - площадь пятна оказалась 80 квадратных километров.
Причиной аварии было названо разрушение гидрокомпенсатора, являющегося оборудованием причала, получается, что проблема была вне судна.