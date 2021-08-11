Как хранить зимнюю редьку?
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Как хранить зимнюю редьку?

9:20:178/11/2021Фото: pixnio.com
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Редьку нужно хорошо перебрать, убрать потрескавшиеся плоды, а также те, которые были повреждены вредителем. На хранении убираем среднюю и крупную редьку.

редька
Редька очень полезна

Для того, чтобы редька сохранилась на протяжении всей зимы,  очень важно соблюсти сроки её уборки и условия ее хранения. Нужно это успеть сделать до первых заморозков, потому что после того, как редька подмёрзнет, она точно долго в подвале не пролежит.

Для уборки редьки желательно чтобы несколько дней до уборки урожая не было дождей, а также отказаться от полива за 2 недели до уборки урожая, потому что во влажной земле редька слишком много набирает в себя влаги, что мешает хорошему её сохранению.

Категорически запрещается редьку при сборе урожая оббивать об лопату, чтобы убрать излишки земли, их нужно убирать только руками, к тому же нельзя её ссыпать на землю с высоты, чтобы она не побилась. После того, как редька обсохла, нужно срезать ботву, оставив около 3 см стебля. Корешки важно также обрезать, но не слишком близко к корнеплоду, чтобы не повредить кожицу на самой редьке.

Редьку нужно хорошо перебрать, убрать потрескавшиеся плоды, а также те, которые были повреждены вредителем. На хранении убираем среднюю и крупную редьку, мелкую редьку оставляем на ближайшее время, потому что она не пролежит долго - быстро завянет и высохнет.

Идеальной температурой для хранения редьки опытные огородники называют температуру плюс 2 градуса по Цельсию, в месте хранения должна быть хорошая вентиляция, а важность составлять около 80%.

Оптимально хранить редьку в ящиках, пересыпая её чистым песком, также как морковь. Вместо песка можно использовать древесные опилки или золу.

Нельзя хранить редьку рядом с фруктами, поскольку они будут способствовать её быстрому прорастанию. Лучше всего ее хранить рядом с другими корнеплодами, такими как морковка, свёкла и картофель. Если вы живёте в квартире и у вас нет подвала, то в холодильнике она хранится только один месяц.

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