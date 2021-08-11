Компот из ранеток и черноплодной рябины: быстро и полезно
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Компот из ранеток и черноплодной рябины: быстро и полезно

10:20:128/11/2021Фото: Flickr
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В чистом виде черноплодную рябину практически не заготавливают, а вот в составе различных компотов она очень даже вкусна.

арония, черноплодная рябина
Черноплодная рябина очень полезна для гипертоников

Черноплодную рябину правильно называть аронией черноплодной. Это сладкая ягода с терпким и немного вяжущим вкусом, которая не очень пользуется популярностью при варке варенья, зато она отлично подходит для изготовления компотов, придавая им специфический вкус.

Мало кто знает, но черноплодная рябина невероятно полезна для нашего организма. Она способна избавлять от отёков, особенно полезно и её применять беременным женщинам для профилактики токсикозов. Регулярное употребление продуктов из этой ягоды помогает поддерживать сосуды чистыми и эластичными. Она выводит токсины, обладая умением связывать свободные радикалы, а значит способна продлевать молодость человека. Очень много в этой ягоде содержится калия, йода и других редких и полезных микроэлементов, которые редко встречаются в натуральных продуктах.

Эти ягоды регулируют уровень сахара в крови, снижают количество вредного холестерина, являются источником железа при лечении анемии, положительным образом влияют на зрение, успокаивают нервную систему, могут снимать судороги в мышцах.

В чистом виде черноплодную рябину практически не заготавливают, а вот в составе различных компотов она очень даже вкусна. Сегодня расскажем вам как заготовить на зиму компот из ранеток с добавлением ягод черноплодной рябины.

Для приготовления компота нам потребуется 200 г ранеток, 1 стакан черноплодной рябины, 200г сахара и полтора литра воды.

Компот получится насыщенного сиреневого цвета, обычно любителями такого компота становятся маленькие ребятишки. Ранетки и ягоды следует помыть, убрать хвостики. Ранетки перед приготовлением компота необходимо три минуты пробланшировать в кипятке, затем откинуть их на дуршлаг.

Банку для приготовления компота нужно простерилизовать, засыпать в неё ранетки и ягоды. Воду нужно вскипятить, в неё засыпать сахар, получившимся сиропом заливаем банку, после чего сразу закручиваем прокипячённой крышкой. Банки укрываем теплым покрывалом и оставляем их так до полного остывания.

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