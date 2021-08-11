За плату и раздельно сдавать разный мусор смогут жители Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин провел совместное заседание с участием общественной организации охраны окружающей среды "Пчела", чиновников, руководителей структурных подразделений, депутатов, общественников и предпринимателей города.
Участники обсудили возможность раздельного сбора отходов и организацию для этого четырех площадок. По словам представителей "Пчелы", бердчане смогут за плату сдавать в пункты приема макулатуру, пластик, стекло, жестяные банки, пленку и бесплатно - просроченные медикаменты. В таких пунктах соблюдаются все санитарные нормы, так как мусор хранится только для последующей переработки за пределами города, сообщили 11 августа в пресс-центре мэрии Бердска.⠀
Кроме того, общественниками предложили прививать молодому поколению привычку раздельного сбора мусора.
- По итогу совещания Евгений Шестернин поручил возобновить во всех учебных заведениях сбор батареек и крышек от пластиковых бутылок, установить во дворах и школах информационные доски о важности раздельного сбора мусора и заботе об окружающей среде, организовать в учебных заведениях тематические уроки, а также начать подготовку к проведению экофестиваля в Бердске, - рассказали в мэрии.