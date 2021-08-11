Сильные имена для мальчиков и счастливые имена для девочек, рожденных в августе

Девочки и мальчики, которые рождаются в конце лета, в месяце августе, всегда растут упрямыми, вспыльчивыми, у них чрезмерно развито чувство лидерства.
Это часто суетливые и торопливые дети, за ними бывает очень трудно уследить. Несмотря на это они очень целеустремлены и интеллектуально развиты. Для того, чтобы смягчить негативные качества характера у таких детей и развить и усилить нужные качества, нужно подбирать соответствующие им имена.
Августовские мальчики очень настойчивы и смелы. Из них всегда вырастают очень интересные и чрезвычайно яркие личности, часто занимают самые главные позиции. За что бы не взялся этот ребёнок, он будет всегда стараться сделать всё так, чтобы всё выглядело безупречно. Они очень обидчивы, а значит нужно подбирать имя так, чтобы нельзя было подбирать к имени никакого дразнящего прозвища.
Мальчикам августа лучше всего подойдут такие имена как Дмитрий, Степан, Александр, Трофим, Сергей, Фёдор, Евгений, Роман, Борис, Михаил и Павел.
Если вы хотите, чтобы ваш сын был более мягким и спокойным, ему следует выбирать имена Пётр, Константин, Семён, Марк.
Девочки которые рождаются в конце лета, также вырастают сильными и независимыми личностями, у которых чрезмерно будут развиты артистичные способности. Они очень восприимчивы к похвалам в свой адрес и вниманию, а своё одиночество будут переносить очень плохо.
Имена для девочек, рождённых в августе, лучше всего подойдут следующие: Евгения, Алина, Анна, Карина, Раиса, Анастасия, Милена, София, Маргарита.
Если вы хотите чтобы ваша девочка была более целеустремленной, стоит её назвать так: Ульяна, Вероника, Анжела, Раиса.
Если вы хотите развить у девочки актёрские качества, назовите её одним из следующих имён: Альбина, Алевтина, Агнесса, Камилла, Инга, Дарья, Василиса или Елизавета.