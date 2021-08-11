Причастных к посадке самолета Ryanair в Минске с Протасевичем назвала Софья Сапега
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Причастных к посадке самолета Ryanair в Минске с Протасевичем назвала Софья Сапега

7:43:118/11/2021Фото: Reuters
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Задержание молодых людей произошло после вынужденной посадки самолета, летевшего из Афин в Вильнюс над территорией Белоруссии.

Гражданка России удерживается в Белоруссии из-за отношений с Протасевичем

В Белоруссии с мая 2021 года находятся задержанные Роман Протасевич, создатель Nexta, и его знакомая российская гражданка Софья Сапега.

Задержание молодых людей произошло после вынужденной посадки самолета, летевшего из Афин в Вильнюс над территорией Белоруссии. В интервью, которое вышло в эфир белорусского канала, девушка допустила, что к посадке самолета могут быть причастны участники «рабочего коллектива» бывшего главного редактора Nexta.

Во время беседы с задержанной россиянкой ей было показаны видео, где Протасевич предполагает, что к посадке лайнера могут быть причастны сотрудник редакции Nexta Ян Рудик, оппозиционный политик Даниил Богданович и Франак Вячорка (советник Тихановской). На слова Романа Софья заметила, что она всегда была далека от политики и не хотела бы ничего  предполагать.

- Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения, — добавила девушка.

По словам Софьи Сапеги на самолете не было сотрудников КГБ и она не считает белорусские спецслужбы причастными к инциденту с лайнером.

- Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию, я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И, наверное, после того, как эта история закончится, мне понадобится осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение, — заявила россиянка.

Как ранее писал "Курьер. Среда. Бердск", 23 мая 2021 года с самолета Ryanair, который был вынужден сесть в аэропорту Минска из-за сообщения о взрывчатке, были сняты Софья Сапега и Роман Протасевич, взрывчатку не нашли, самолет отправился дальше без задержанных.

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