Мусором завален Новосибирск: Регоператор объяснил проблемы с вывозом отходов коронавирусом

Проблема с вывозом мусора в Новосибирске — третьем по величине городе России - возникла из-за нехватки сотрудников, занимающихся вывозом отходов. Рост случаев заражения коронавирусом у подрядчиков регионального оператора по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» стал причиной вывода части экипажей из рабочего режима. Об этом рассказали 11 августа в пресс-службе компании.
- С начала августа на территории Центрального района города Новосибирска наблюдаются случаи нарушения графика вывоза твердых коммунальных отходов. Сбой в графике транспортирования твердых коммунальных отходов на территории Центрального района обусловлен высоким уровнем заболеваемости среди членов экипажей спецавтотранспорта. По этой причине было недоукомплектовано 15 экипажей мусоровозов, - говорится в сообщении.
В одном из самых крупных российских городов даже самая малая задержка с вывозом отходов влечет за собой переполнение мусорных контейнеров. Временно в экипажи включены новые сотрудники, которым нужно время для того, чтобы приобрести навык быстрой уборки площадок.
- Следует отметить, что организацией принимаются все меры, чтобы обезопасить сотрудников в период пандемии: работники обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Предусмотрена возможность ПЦР тестирования при появлении симптомов респираторных заболеваний. Все графики выпуска техники на линию составлены таким образом, чтобы исключить пересечение вернувшихся со смены экипажей с вновь заступающими на смену, - отметили в "Экологии-Новосибирск".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ноябре 2020 года "Экология-Новосибирск" повысила тариф на вывоз мусора сразу почти на 40%.