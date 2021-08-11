Подрядчика накажут за нарушение контракта по дорогам Бердска: «Ситроникс» покусился на нацпроект БКД
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Подрядчика накажут за нарушение контракта по дорогам Бердска: «Ситроникс» покусился на нацпроект БКД

8:06:398/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Проект автоматизации процессов управления дорожным движением для обеспечения безопасности и повышения пропускной способности автодорог города компания должна была сдать 30 апреля 2021 года.

улица Пушкина
За дорожный проект платит городской бюджет

В Бердске пресекли нарушения законодательства о контрактной системе. Об этом 11 августа сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Бердска проверила исполнение законодательства при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ноябре 2020 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства Бердска (заказчик) и АО «Ситроникс» (исполнитель) был заключен муниципальный контракт по разработке проекта «Внедрение интеллектуальной транспортной системы Новосибирской агломерации». Она предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением для обеспечения безопасности и повышения пропускной способности автодорог города. А срок окончания работ по контракту - до 30 апреля 2021 года.

- Но как показала проверка, компания не исполнила в срок обязательства по контракту и не передала заказчику проект, - уточнили в надзорном ведомстве.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", прокуратура возбудила в отношении организации административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Она предусматривает административную ответственность за действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда. В прокуратуре отметили, что компания нарушила охраняемые законом интересы общества и государства.

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