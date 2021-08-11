По 10 000 рублей выплатит пенсионерам в августе Пенсионный фонд
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По 10 000 рублей выплатит пенсионерам в августе Пенсионный фонд

9:09:188/11/2021Фото: Pxfuel
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Единовременную выплату из средств пенсионных накоплений могут получить россияне пенсионного возраста.

Деньги получат некоторые пенсионеры

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей доступна россиянам, у кого есть не менее 12 лет стажа и имеются накопления в негосударственных пенсионных фондах.

- Единовременную выплату из средств пенсионных накоплений могут получить граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости. В том числе с учетом фиксированной выплаты и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии, — сообщается на официальном сайте ПФР.

Мужчины 1953—1966 годов рождения и женщины 1957—1966 годов рождения, которые в период с 2002 по 2004 год регулярно перечисляли деньги на накопительную часть пенсии, могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 1 августа началась индексация пенсий работающим пенсионерам.

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