Навальный стал фигурантом нового уголовного дела
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Навальный стал фигурантом нового уголовного дела

8:50:318/11/2021Фото: Соцсети
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По версии следствия, обвиняемый стал организатором и создателем некоммерческой организации ФБК (признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ), выполняющей роль иноагента.

Навального снова будут судить

Алексею Навальному предъявлено новое обвинение в совершении преступления (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). 11 августа об этом сообщила официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, обвиняемый стал организатором и создателем некоммерческой организации ФБК (признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ), выполняющей роль иноагента.

В руководстве организации с 2011 года находились сам Навальный, а также Иван Жданов, Леонид Волков и другие лица. Деятельность данной структуры побуждала граждан совершать противоправные действия, считает следствие.

- Навальный, Волков, Жданов и иные лица организовали распространение на своих личных страницах в сети Интернет и на страницах ФБК (запрещенная в РФ экстремистская организация, признана иноагентом) от имени возглавляемой ими некоммерческой организации публикаций, содержащих призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе текущего года, — говорится в сообщении СКР .

По словам Петренко Алексей Навальный заранее знал, что мероприятия, планируемые организацией, противоправны и их проведение запрещено властями.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск" Алексей Навальный находится во Владимировской колонии после признания его виновным в деле "Ив Роше". Ранее стало известно, что суд отклонил его иск к Дмитрию Пескову о защите чести и репутации.

Кроме того, из-за участия в несанкционированных акциях сняли с выборов в бердский горсовет депутатов 18 самовыдвиженцев от коалиции "Новосибирск-2020", сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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