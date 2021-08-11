Какую американскую пенсию получает мать Наташи Королевой
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Какую американскую пенсию получает мать Наташи Королевой

9:50:258/11/2021Фото: @mama_luda_star
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Второму супругу Людмилы Порывай 80 лет, его пенсия — не меньше двух тысяч долларов (примерно 146 тысяч рублей). Кроме того, он владелец собственного бизнеса, включающего рестораны и службу такси.

Теща Тарзана живет в США

Людмила Порывай 30 лет проживает в США. Она поделилась, что получает государственные выплаты по старости, несмотря на то, что никогда не работала в Америке.

- Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия — 600 долларов (около 43 тысяч российских рублей), — похвасталась 75-летняя мать российской певицы Наташи Королевой.

Пенсионерка рассказала, что вышла замуж после смерти мужа. Второй супруг в возрасте 80 лет, его пенсия — не меньше двух тысяч долларов (примерно 146 тысяч рублей). Кроме того, он владелец собственного бизнеса, включающего рестораны и службу такси.

- Мой первый муж умер. Супруг живет в Америке уже 50 лет. Мы живем счастливо уже 28 лет, — добавила Порывай.

Ранее певица  Лолита Милявская поделилась, что получает не больше 23 тысяч рублей в месяц в качестве пенсии. Лолита рассказала, что у нее нет ни званий, ни наград, которые могли бы увеличить сумму ежемесячной выплаты пенсионерки.

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