Пошлый гриб нашли на дачах под Новосибирском: Он странно выглядит и ужасно пахнет

Под Новосибирском любители «тихой охоты» наткнулись на необычный растительный субъект. В лесу ДНТ «Иней-2» Новосибирской области дачники заметили яркую шляпку очень редкого гриба, который именуется Мутинус равенелли (занесен в Красную книгу). Внешний вид гриба малоприятен - он напоминает мужские гениталии.
Мутинус равенелли отличается от множества растительных собратьев не только своим внешним видом, но и ужасным запахом.
В пищу данный вид гриба употребляется крайне редко - на начальной стадии роста его можно положить в корзинку и дома приготовить. Съедобным он бывает лишь на этапе яйца. Как только яйцо начинает темнеть, лучше его не замечать и проходить мимо.
В настоящее время в Новосибирской области можно начинать выходить в лес за опятами и рыжиками.