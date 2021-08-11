Пошлый гриб нашли на дачах под Новосибирском: Он странно выглядит и ужасно пахнет
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Пошлый гриб нашли на дачах под Новосибирском: Он странно выглядит и ужасно пахнет

10:34:488/11/2021Фото: Википедия
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Красная окраска шляпки данного вида гриба, похожего на мужские гениталии, сигнализирует о серьезной опасности, исходящей от него.

Фаллический знак выдала природа

Под Новосибирском любители «тихой охоты» наткнулись на необычный растительный субъект. В лесу ДНТ «Иней-2» Новосибирской области дачники заметили яркую шляпку очень редкого гриба, который именуется Мутинус равенелли (занесен в Красную книгу). Внешний вид гриба малоприятен - он напоминает мужские гениталии.

Мутинус равенелли отличается от множества растительных собратьев не только своим внешним видом, но и ужасным запахом.

В пищу данный вид гриба употребляется крайне редко - на начальной стадии роста его можно положить в корзинку и дома приготовить. Съедобным он бывает лишь на этапе яйца. Как только яйцо начинает темнеть, лучше его не замечать и проходить мимо.

В настоящее время в Новосибирской области можно начинать выходить в лес за опятами и рыжиками.

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