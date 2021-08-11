Почему бедных в России вдруг стало меньше, ответили эксперты

С начала 2021 года в России снижается количество бедных людей. Как считают эксперты, причина кроется и в оказании финансовой поддержки государством, и в изменении способа установления прожиточного минимума.
В начале года в стране насчитывалось 21,1 млн бедных, а во втором квартале – 17,7. В Росстате отмечают, что уровень бедности снизили ужесточение критериев назначения выплат, а в Минтруде указали на постепенное снижение безработицы – с 5,8% в январе до 4,8% в июне.
На ситуацию также повлияла поддержка малообеспеченных семей с детьми. Например, с 1 апреля 2021 года стали иначе рассчитывать выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет - в зависимости от среднедушевого дохода, а при назначении выплат учитывается имущество, которым владеет семья. Сделано это для того, чтобы помогать действительной нуждающимся, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Деньги выделяют и семьям с детьми до 3 лет, в которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов на человека.
Кроме того, на реальные доходы оказала влияние и сезонная занятость – летом в стране растет потребность в физическом труде. В результате во втором квартале показатель повысился на 6,8% в годовом выражении.
По информации РИА Новости, резкое улучшение статистики наблюдается с начала 2021 года, после изменения методики определения прожиточного минимума. Раньше он зависел от стоимости потребительской корзины с минимальным набором продуктов питания, товаров и услуг. Теперь же прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода.
По оценке аналитиков, новая методика не показывает, сколько необходимо человеку для проживания: минимальный уровень доходов должен быть по крайней мере вдвое больше, особенно в период роста инфляции.
Несовершенство нового подхода признали и в Росстате. Как полагают в ведомстве, индикатор не дает возможность корректно сравнивать численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума со значениями прошлых лет.