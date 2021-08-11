Битой по голове бил сожительницу из ревности: Труп нашли односельчане в Новосибирской области

В Новосибирской области перед судом предстанет житель Чановского района, совершивший убийство своей сожительницы, сообщили 11 августа в региональном управлении Следственного комитета.
Завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего жителя села Сарыбалык в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
17 сентября 2020 года местные жители обнаружили в одном из домов села Сарыбалык Чановского района женщины без признаков жизни с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственной смерти. Одновременно стало известно о внезапном отъезде из села сожителя погибшей.
Через короткое время его задержали.
- Он пояснил, что вечером 16 сентября 2020 года между ним и потерпевшей произошла ссора на почве ревности, в ходе которой он нанес сожительнице множественные телесные повреждения руками и деревянной битой по голове и другим частям тела. Потерпевшая через непродолжительное время скончалась на месте происшествия, - рассказали в СК. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем и. о. прокурора Чановского района утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске заново началось рассмотрение дела, пл которому суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве: погибшего облили кипятком и зарезали. Присяжные заседатели не посчитали вину подсудимого доказанной, но апелляционный суд с ними не согласился.