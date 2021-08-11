Причину ухудшения памяти и "тумана" в голове у переболевших коронавирусом назвали ученые

У пациентов с долгосрочными нарушениями памяти, которые возникают после выздоровления от коронавируса, ученые назвали сбои в жизнедеятельности некоторых типов Т-клеток. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.
У страдающих от долгосрочных нейрофизиологических симптомов COVID-19 пациентов был обнаружен уникальный набор аномалий в работе иммунитета.
Биологи под руководством профессора Северо-Западного университета (США) Игоря Коральника рассказали о проблемах с памятью у этих людей. По мнению исследователей, это напрямую связано с количеством молекул-эффекторов, которые вырабатывают их Т-клетки, играющие важную роль в приобретенном иммунном ответе.
Одновременно ученые заметили, что у некоторых участников исследования, переболевших ковидом, проявляются серьезные ухудшения в работе мозга. Речь идет о психическом расстройстве, протекающем с помрачением сознания, нарушением внимания и восприятия. Это называется делирией.
Изучившие влияние коронавируса на когнитивные способности людей, пришли к выводу: у переболевших COVID-19 может наблюдаться значительное снижение уровня интеллекта. Люди сообщали об ощущение «тумана» в голове и зачастую не могли справиться с элементарными логическими упражнениями.