12 августа - Международный день молодежи: самые клевые поздравления и картинки в
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12 августа - Международный день молодежи: самые клевые поздравления и картинки в

7:38:178/12/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Молодость, молодость, молодость, отличная пора, горы можно свернуть, не потратить ни минуты зря! Новые научные открытия и подвиги совершить, всем помочь, всему научиться, проблемы решить!

Международный День молодежи

Молодость, молодость, молодость, отличная пора,
Горы можно свернуть, не потратить ни минуты зря!
Новые научные открытия и подвиги совершить,
Всем помочь, всему научиться, проблемы решить!
День молодёжи, соберёмся сегодня вместе,
Вместе мы сила, вместе задачи решим все!
Желаем дружбы безграничной на языки несмотря,
Счастья, радости, любви и настроения отличного у тебя!

Международный День молодежи

Свой профессиональный праздник отмечает молодёжь,
Они на страже Родины и информации, просто даёшь!
Владеют любыми видами технологий и даже IT технологиями,
И своим молодёжным сленгом, и новыми методами!
Вы обеспечиваете связь поколений нашей планеты,
И мы гордимся всеми знаниями Вашими этими!
Поздравления от нас сегодня примите от всей души,
До чего же вы молодёжь непередаваемо хороши!

Международный День молодежи

Молодость, юность, отрочество, отличная пора,
Горы можно свернуть, не потратить ни минуты зря!
Новые научные открытия и подвиги совершить,
Всем помочь, всему научиться, проблемы решить!
День молодёжи, соберёмся сегодня вместе,
Вместе мы сила, вместе задачи решим все!
Желаем дружбы безграничной на языки несмотря,
Счастья, радости, любви и настроения отличного у тебя!

***

Ах, молодежь! Весь мир поет и пляшет!
Веселье на уме, проблемы не пугают!
И нет ничего молодости краше!
Все люди на земле об этом знают!
Будь молодым, никогда не старей!
Просто, как бы с возрастом, немножечко мудрей,
День молодежи с друзьями отмечай,
И возраста своего никогда не замечай!

Источник: pozdravik.ru

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