С Днем ВВС самые топовые поздравления и картинки для настоящих мужчин
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С Днем ВВС самые топовые поздравления и картинки для настоящих мужчин

1:16:478/12/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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12 августа 2021 — День Военно-воздушных сил (День ВВС).

День Военно-воздушных сил

В День ВВС желаю вам
Любви огромной к небесам,
Чтоб улыбались по утрам,
И было все вам по плечам.

В семье уюта и тепла,
Здоровья крепкого всегда.
Счастливых вам и долгих лет,
На всех фронтах больших побед!

***

С Днем Военно-воздушных сил
От души я вас поздравляю,
Пускай, каждый что попросил,
Обязательно то получает.

Пусть здоровье будет всегда,
Настроение будет отличным,
Стороной обходит беда,
Счастье будет в жизни личной.

День Военно-воздушных сил

В небе крылья распустили
Самолеты всех мастей,
Показать желая силы,
Удивить своих гостей,
Доказать, что ВВС-у
Непогода нипочем,
Что воздушное пространство
Под надежнейшим ключом.
Всех, кто к празднику имеет
Отношения любые,
С днем российских ВВС-ов
Поздравляю от души я!

***

С Днем ВВС Вас поздравляю!
Пусть в небе будет тишина,
Пусть мира голуби летают,
Не будет бомб, войны огня.

Здоровья бодрого и счастья,
И в сердце радость пусть живет.
Коллеги ценят и начальство,
С любовью дома кто-то ждет!

***

Вы — братья неба, дети Солнца,
У покорителей небес
В душе пусть звоном отзовется —
Сегодня праздник ВВС!

Вас поздравляем мы сердечно,
Спасибо Вам хотим сказать,
Что вы, справляясь безупречно,
Решились небо защищать!

Источник: pozdravok.ru

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