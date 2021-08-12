С Днем ВВС самые топовые поздравления и картинки для настоящих мужчин

В День ВВС желаю вам
Любви огромной к небесам,
Чтоб улыбались по утрам,
И было все вам по плечам.
В семье уюта и тепла,
Здоровья крепкого всегда.
Счастливых вам и долгих лет,
На всех фронтах больших побед!
***
С Днем Военно-воздушных сил
От души я вас поздравляю,
Пускай, каждый что попросил,
Обязательно то получает.
Пусть здоровье будет всегда,
Настроение будет отличным,
Стороной обходит беда,
Счастье будет в жизни личной.
В небе крылья распустили
Самолеты всех мастей,
Показать желая силы,
Удивить своих гостей,
Доказать, что ВВС-у
Непогода нипочем,
Что воздушное пространство
Под надежнейшим ключом.
Всех, кто к празднику имеет
Отношения любые,
С днем российских ВВС-ов
Поздравляю от души я!
***
С Днем ВВС Вас поздравляю!
Пусть в небе будет тишина,
Пусть мира голуби летают,
Не будет бомб, войны огня.
Здоровья бодрого и счастья,
И в сердце радость пусть живет.
Коллеги ценят и начальство,
С любовью дома кто-то ждет!
***
Вы — братья неба, дети Солнца,
У покорителей небес
В душе пусть звоном отзовется —
Сегодня праздник ВВС!
Вас поздравляем мы сердечно,
Спасибо Вам хотим сказать,
Что вы, справляясь безупречно,
Решились небо защищать!
Источник: pozdravok.ru