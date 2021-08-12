С 12 августа идет похолодание в Бердск: по народным приметам сегодня нужно обязательно связать осиновый веник

По данным ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», в Новосибирской области 12 августа ожидается облачная погода с дождем.
В Бердске 12 августа будет:
Ночью 12 август +14...+16.
Днем +19...+21.
Ветер восточный 4-9 м\с местами порывы до 14 м\с.
13 августа +13 +17.
14 августа +18 +20.
В этот народный праздник христианская церковь почитает святых апостолов от семидесяти Силуана и Силу (Силоса).
Традиции и обряды
Апостолу Силе приписывают истинно богатырскую мощь, отождествляя его со славянским языческим богом Сильнобогом, олицетворявшим собою могучую силу и ловкость. На него уповали в многочисленных работах в поле (ведь много силы нужно, чтобы и созревшую рожь успеть собрать, и озимую засеять). По старинному поверью, в этот день святой Сила вкладывает в травы и коренья, особенно в лопух, свой чудесный дар.
Традиции и обрядыАпостолу Силе приписывают истинно богатырскую мощь, отождествляя его со славянским языческим богом Сильнобогом, олицетворявшим собою могучую силу и ловкость. На него уповали в многочисленных работах в поле (ведь много силы нужно, чтобы и созревшую рожь успеть собрать, и озимую засеять). По старинному поверью, в этот день святой Сила вкладывает в травы и коренья, особенно в лопух, свой чудесный дар.
12 августа срезают осину и делают из нее банный веник. В будущем его используют для снятия порч.