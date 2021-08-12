С 12 августа идет похолодание в Бердск: по народным приметам сегодня нужно обязательно связать осиновый веник
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С 12 августа идет похолодание в Бердск: по народным приметам сегодня нужно обязательно связать осиновый веник

6:45:328/12/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Ветер восточный 4-9 м\с местами порывы до 14 м\с. 12 августа срезают осину и делают из нее банный веник. В будущем его используют для снятия порч.

12 августа срезают осину и делают из нее банный веник. В будущем его используют для снятия порч
12 августа срезают осину и делают из нее банный веник. В будущем его используют для снятия порч

По данным ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС», в Новосибирской области 12 августа ожидается облачная погода с дождем.

В Бердске 12 августа будет:

Ночью 12 август +14...+16.

Днем +19...+21.

Ветер восточный 4-9 м\с местами порывы до 14 м\с.

13 августа +13 +17.

14 августа +18 +20.

В этот народный праздник христианская церковь почитает святых апостолов от семидесяти Силуана и Силу (Силоса).

Традиции и обряды


Апостолу Силе приписывают истинно богатырскую мощь, отождествляя его со славянским языческим богом Сильнобогом, олицетворявшим собою могучую силу и ловкость. На него уповали в многочисленных работах в поле (ведь много силы нужно, чтобы и созревшую рожь успеть собрать, и озимую засеять). По старинному поверью, в этот день святой Сила вкладывает в травы и коренья, особенно в лопух, свой чудесный дар.

Традиции и обряды

Апостолу Силе приписывают истинно богатырскую мощь, отождествляя его со славянским языческим богом Сильнобогом, олицетворявшим собою могучую силу и ловкость. На него уповали в многочисленных работах в поле (ведь много силы нужно, чтобы и созревшую рожь успеть собрать, и озимую засеять). По старинному поверью, в этот день святой Сила вкладывает в травы и коренья, особенно в лопух, свой чудесный дар.

12 августа срезают осину и делают из нее банный веник. В будущем его используют для снятия порч.

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