Кто такой перфекционист? Их типы, существовавшие из поколения в поколение
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Кто такой перфекционист? Их типы, существовавшие из поколения в поколение

6:01:328/12/2021,Патрисия БоннарФото: pixabay.com
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В настоящее время все зациклены на различиях поколений и регулярно объединяют их с типичными изменениями жизненного цикла.

Есть разные уровни перфекционизма

Тем не менее, среди моих клиентов я вижу некоторые четкие закономерности, связанные с их жизненным опытом, которые, конечно же, имеют аспекты, связанные с поколениями.

В частности, я могу видеть, как работа с перфекционистским типом личности отличается от поколения к поколению. И это влияет на содержание наших коучинговых сессий, пишет yourtango.com.

Как перфекционистский тип личности проявляется в разных поколениях?

Кто такой перфекционист?

Перфекционистские черты и тенденции более распространены (но не ограничиваются) среди интеллектуалов, профессионалов и, в целом, более образованных людей.

Эта группа особенно целеустремленная и ориентированная на результат. Таким образом, неудивительно, что они сосредоточены на соблюдении определенных стандартов - например, определения совершенства.

Однако для некоторых людей такая ориентация становится проблематичной и в некоторых случаях даже дисфункциональной. Последних лучше всего лечить терапевты.

Посещение тренера или участие в ежедневном уходе за собой может помочь тем, у кого более легкие формы перфекционизма.

Что общего у людей с перфекционистским типом личности?

Не всегда очевидно, что перфекционизм является проблемой для кого-то. Но если немного покопаться, становится очевидно, что это основная причина проблемы, которая проявляется в жизни человека.

Эти люди обычно начинают жаловаться на стресс и переутомление, откладывают дела на потом, застревают в ловушке или чувствуют себя разочарованными и деморализованными.

Часто они считают, что их проблема связана с чужим поведением. Это их недостатки или влияние, которое они оказывают на собственный успех или счастье.

Наиболее частыми показателями лежащего в основе перфекционизма в этих случаях являются негибкое мышление, негативная самооценка и самокритика.

В общем, такого рода рассуждения создают ментальные блоки и мешают самореализации перфекциониста.

Кроме того, страх неудачи и резкая критика со стороны других могут помешать их способности достоверно определять для себя намерения, расставлять приоритеты среди вариантов и принимать меры.

Есть свидетельства того, что перфекционисты различаются от поколения к поколению

Типы перфекционистов

Есть разные уровни перфекционизма.

Пара психологов-исследователей,  Томас Карран и Эндрю П. Хилл , делят перфекционистов на 3 категории в зависимости от источника или ориентира, из которого они берут свои идеи и убеждения о том, что идеально:

Самоориентированные перфекционисты руководствуются своими собственными невыполнимыми стандартами.

Социально предписанные перфекционисты ищут одобрения у других, которые, по их мнению, жестко их осуждают.

Перфекционисты, ориентированные на других, навязывают другим нереалистичные стандарты и жестко осуждают их за несоблюдение стандартов.

Интересно, что перфекционисты определенных поколений группируются в определенные категории.

Есть и самопровозглашенные перфекционисты.

На веб-сайте Psych Tests были опубликованы результаты исследования респондентов, выбранных самостоятельно, которые описали себя в соответствии с заранее заданной группой перфекционистских качеств.

Если оставить в стороне неявный выбор образцов и проблемы измерения, их результаты указывают на некоторые интересные и правдоподобные различия между поколениями.

Младшие поколения Y и Z с большей вероятностью попадут в категорию социально ориентированных по сравнению с бэби-бумерами, которые строго придерживаются эгоцентричной группы. Поколение Икс находится посередине.

По сравнению с бумерами молодые респонденты гораздо больше беспокоились о том, что думают их семьи, партнеры и другие люди. Они также сказали, что гордятся собой только в том случае, если другие признают их достижения.

Чрезмерное внимание и уважение к социальным сетям считались вероятными факторами влияния.

В общем, молодые перфекционисты ориентируются на внешние сигналы, в то время как перфекционисты бэби-бумеров руководствуются чрезмерно требовательными личностно определенными идеями и убеждениями.

Каковы последствия для тренеров и других поставщиков услуг?

Каждая тренерская ситуация индивидуальна. Тем не менее, результаты исследования и мой собственный опыт показывают, что некоторые подходы могут быть более полезными в аналогичных обстоятельствах или с аналогичными клиентами.

При прочих равных, работать с перфекционистом бэби-бумеров будет проще, чем с миллениалом, потому что здесь меньше переменных и меньше внешнего влияния.

Например, мыслительная работа у бумеров будет более продуктивной и устойчивой, чем у миллениалов.

Бумеры с большей вероятностью возьмут на себя ответственность за свои мысли и действия и будут чувствовать личное удовлетворение за свой прогресс без необходимости внешнего признания.

По сравнению с миллениалом, прогресс перфекциониста из числа бумеров с меньшей вероятностью снизится после того, как он покинет сеанс, потому что он меньше взаимодействует с социальными сетями  и более непосредственно отвечает за мысли, которыми они руководствуются.

При работе с перфекционистами разных поколений важно учитывать тип подхода и ожидаемые сроки.

Молодые перфекционисты, как правило, более запутаны в социальных сигналах и вознаграждениях, что само по себе создает дополнительные проблемы и потенциально предполагает более постепенный прогресс.

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