Кто такой перфекционист? Их типы, существовавшие из поколения в поколение

Тем не менее, среди моих клиентов я вижу некоторые четкие закономерности, связанные с их жизненным опытом, которые, конечно же, имеют аспекты, связанные с поколениями.
В частности, я могу видеть, как работа с перфекционистским типом личности отличается от поколения к поколению. И это влияет на содержание наших коучинговых сессий, пишет yourtango.com.
Как перфекционистский тип личности проявляется в разных поколениях?
Кто такой перфекционист?Перфекционистские черты и тенденции более распространены (но не ограничиваются) среди интеллектуалов, профессионалов и, в целом, более образованных людей.
Эта группа особенно целеустремленная и ориентированная на результат. Таким образом, неудивительно, что они сосредоточены на соблюдении определенных стандартов - например, определения совершенства.
Однако для некоторых людей такая ориентация становится проблематичной и в некоторых случаях даже дисфункциональной. Последних лучше всего лечить терапевты.
Посещение тренера или участие в ежедневном уходе за собой может помочь тем, у кого более легкие формы перфекционизма.
Что общего у людей с перфекционистским типом личности?Не всегда очевидно, что перфекционизм является проблемой для кого-то. Но если немного покопаться, становится очевидно, что это основная причина проблемы, которая проявляется в жизни человека.
Эти люди обычно начинают жаловаться на стресс и переутомление, откладывают дела на потом, застревают в ловушке или чувствуют себя разочарованными и деморализованными.
Часто они считают, что их проблема связана с чужим поведением. Это их недостатки или влияние, которое они оказывают на собственный успех или счастье.
Наиболее частыми показателями лежащего в основе перфекционизма в этих случаях являются негибкое мышление, негативная самооценка и самокритика.
В общем, такого рода рассуждения создают ментальные блоки и мешают самореализации перфекциониста.
Кроме того, страх неудачи и резкая критика со стороны других могут помешать их способности достоверно определять для себя намерения, расставлять приоритеты среди вариантов и принимать меры.
Есть свидетельства того, что перфекционисты различаются от поколения к поколению
Типы перфекционистовЕсть разные уровни перфекционизма.
Пара психологов-исследователей, Томас Карран и Эндрю П. Хилл , делят перфекционистов на 3 категории в зависимости от источника или ориентира, из которого они берут свои идеи и убеждения о том, что идеально:
Самоориентированные перфекционисты руководствуются своими собственными невыполнимыми стандартами.
Социально предписанные перфекционисты ищут одобрения у других, которые, по их мнению, жестко их осуждают.
Перфекционисты, ориентированные на других, навязывают другим нереалистичные стандарты и жестко осуждают их за несоблюдение стандартов.
Интересно, что перфекционисты определенных поколений группируются в определенные категории.
Есть и самопровозглашенные перфекционисты.На веб-сайте Psych Tests были опубликованы результаты исследования респондентов, выбранных самостоятельно, которые описали себя в соответствии с заранее заданной группой перфекционистских качеств.
Если оставить в стороне неявный выбор образцов и проблемы измерения, их результаты указывают на некоторые интересные и правдоподобные различия между поколениями.
Младшие поколения Y и Z с большей вероятностью попадут в категорию социально ориентированных по сравнению с бэби-бумерами, которые строго придерживаются эгоцентричной группы. Поколение Икс находится посередине.
По сравнению с бумерами молодые респонденты гораздо больше беспокоились о том, что думают их семьи, партнеры и другие люди. Они также сказали, что гордятся собой только в том случае, если другие признают их достижения.
Чрезмерное внимание и уважение к социальным сетям считались вероятными факторами влияния.
В общем, молодые перфекционисты ориентируются на внешние сигналы, в то время как перфекционисты бэби-бумеров руководствуются чрезмерно требовательными личностно определенными идеями и убеждениями.
Каковы последствия для тренеров и других поставщиков услуг?Каждая тренерская ситуация индивидуальна. Тем не менее, результаты исследования и мой собственный опыт показывают, что некоторые подходы могут быть более полезными в аналогичных обстоятельствах или с аналогичными клиентами.
При прочих равных, работать с перфекционистом бэби-бумеров будет проще, чем с миллениалом, потому что здесь меньше переменных и меньше внешнего влияния.
Например, мыслительная работа у бумеров будет более продуктивной и устойчивой, чем у миллениалов.
Бумеры с большей вероятностью возьмут на себя ответственность за свои мысли и действия и будут чувствовать личное удовлетворение за свой прогресс без необходимости внешнего признания.
По сравнению с миллениалом, прогресс перфекциониста из числа бумеров с меньшей вероятностью снизится после того, как он покинет сеанс, потому что он меньше взаимодействует с социальными сетями и более непосредственно отвечает за мысли, которыми они руководствуются.
При работе с перфекционистами разных поколений важно учитывать тип подхода и ожидаемые сроки.
Молодые перфекционисты, как правило, более запутаны в социальных сигналах и вознаграждениях, что само по себе создает дополнительные проблемы и потенциально предполагает более постепенный прогресс.