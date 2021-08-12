У трех знаков зодиака случится огромная любовь 11 по 16 августа 2021 года
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У трех знаков зодиака случится огромная любовь 11 по 16 августа 2021 года

12:31:458/12/2021,Тара РейнольдсФото: pixabay.com
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Венера все еще находится в знаке Девы еще несколько дней, и пока она не войдет в свой домашний знак Весов 16 августа, у нас будут очень интересные аспекты в небе между Венерой и некоторыми другими ключевыми игроками, когда дело доходит до любви. 

14 августа Луна будет в квадрате с Сатурном

Венера в Деве противостоит Нептуну в Рыбах практически все время, пока она находится в Деве, хотя одни времена были более интенсивными, чем другие, в зависимости от других факторов.

Когда Венера противостоит Нептуну, вы можете испытывать замешательство и иллюзию, когда дело доходит до любви в целом, что может заставить вас думать, что вы влюблены, но это может быть из-за идеалистической линзы, через которую Нептун фильтрует вещи, пишет yourtango.com.

Сейчас мы наблюдаем последнее противостояние Венеры и Нептуна в течение следующих нескольких дней, и как только она изменит знаки, все станет более ясным, когда дело доходит до вашей личной жизни.

В это время также будут некоторые аспекты между Луной, Плутоном и Сатурном, которые затруднят выражение и переживание ваших эмоций.

13 августа Луна будет в квадрате с Плутоном, что может вывести подавленные эмоции на поверхность, но разрушительным образом.

14 августа Луна будет в квадрате с Сатурном, что может затруднить вам общение с другими на эмоциональном уровне, что может создать дистанцию ​​между вами и вашим партнером или близкими.

Здесь есть потенциальная возможность попасть в сильные эмоции, но при этом вам будет трудно отличить то, что реально, от того, что является просто иллюзией.

В этот период также есть несколько приятных моментов, которые дадут вам возможность примириться с возлюбленным и снова влюбиться, но только в том случае, если вы уделяете особое внимание тому, как вы выражаете свои эмоции.

Знаки зодиака, которые полюбят Венеру в Деве с 11 августа 2021 года:

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Когда Луна находится в квадрате с Плутоном, это может вывести скрытые эмоции на поверхность, когда дело доходит до любви, а поскольку Луна также находится в трине Юпитера , это означает, что вы можете выражать эти эмоции и делиться ими со своим партнером, чтобы способствовать развитию вашего отношение.

Венера и Нептун оба будут в аспектах с Плутоном, которые заставят вас почувствовать сильную страсть к желанию наладить отношения с возлюбленным или выбраться оттуда и найти нового любовника.

Эта энергия может увеличить ваши шансы найти новую любовь или примириться с бывшим, но с противостоянием между Венерой и Нептуном все может казаться хорошим только на поверхности.

Здесь есть потенциал, чтобы исцелить ваши любовные отношения в это время и найти новых любовных партнеров.

Хотя послание с небес прямо сейчас состоит в том, чтобы действовать медленно и осторожно, поскольку здесь также есть потенциал для иллюзий, и вы можете обнаружить, что передумали, когда Венера войдет в Весы .

Телец (20 апреля - 20 мая)

14 августа Луна в Скорпионе будет в вашем седьмом доме отношений и будет в квадрате с Сатурном.

Это может создать проблемы, когда дело доходит до того, чтобы иметь возможность достичь желаемого эмоционального удовлетворения в ваших отношениях.

Вы можете почувствовать желание отвлечься от партнера или от любви в целом.

Хотя Луна также находится в некоторых положительных и вдохновляющих аспектах с Марсом, Юпитером и Меркурием, что может заставить вас почувствовать сильное желание работать над вещами в ваших партнерских отношениях и преодолевать любые проблемы, которые могут возникнуть у вас вместе.

С учетом сказанного здесь также есть аспект дикой карты, когда Луна противостоит Урану , что может создать неожиданные изменения, когда дело доходит до ваших отношений.

Когда дело доходит до того, как продвигаться вперед в любви, здесь действительно присутствует атмосфера «сделай или сломай». Хотя желание заставить это работать есть, вы можете обнаружить, что в результате этого сильного сопротивления вы внезапно измените свое мнение.

Сделать шаг назад и позволить себе испытать свои эмоции будет ключом к их пониманию.

Эта энергия может изменить ваше текущее видение вашего партнера или любовь в целом, поэтому вы можете обнаружить, что к концу этого перехода вы почувствуете не то же самое. Таким образом, хотя примирение возможно, вы можете обнаружить, что просто не готовы или что вы больше не чувствуете того же самого.

 Рак (21 июня - 22 июля)

15 августа Луна в Скорпионе будет в вашем пятом доме любви и радости.

Луна будет в некоторых интересных аспектах с Нептуном и Юпитером, что может создать иллюзию того, что ваши романтические отношения растут, но на самом деле они могут развиваться не так, как вы думаете.

Хотя желание продолжать двигаться вперед и создавать идеалистическое видение, которое у вас в голове, может быть сильным в это время.

Луна также противостоит Урану, что может создавать внезапные потрясения и менять направление, когда дело доходит до того, как вы чувствуете себя в любви.

Хотя Луна также будет в некоторых приятных аспектах с Плутоном и Нептуном, что может дать вам смелость выразить свои чувства к кому-то.

Здесь есть потенциал для замешательства внутри вас и ваших отношений, хотя вы, возможно, захотите проигнорировать это, чтобы позволить себе просто хорошо провести время и насладиться моментом.

Возможно, в это время вы немного не замечаете красных флажков , чтобы насладиться чувствами любви и романтики, которые вы, возможно, испытываете.

Хотя, когда Венера переходит в Весы, эти красные флаги могут стать настолько очевидными, что вы больше не сможете их игнорировать.

Пришло время выложить все на стол и обсудить, чего вы хотите добиться в своих отношениях, и посмотреть, как все сложится, когда Венера перейдет в Весы.

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