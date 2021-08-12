Магнитная буря 12 августа 2021 года: спокойная ночь перерастет в геоудары для метеопатов после обеда
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Магнитная буря 12 августа 2021 года: спокойная ночь перерастет в геоудары для метеопатов после обеда

5:45:138/12/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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По информации ФИАН, мощная буря начнется 24 августа 2021 года.

Вся ночь и день до 12.00 по московскому времени (16.00 – Западная Сибирь) будет абсолютно спокойными
Вся ночь и день до 12.00 по московскому времени (16.00 – Западная Сибирь) будет абсолютно спокойными

Все быстрее мы приближаемся к осени. И если сравнить нынешний август с прошлогодним, то он относительно спокойный для метеозависимых людей. Помните, в 2020 году последний летний месяц, а далее и практически вся осень мучили нас нескончаемыми магнитными бурями.
Можно радоваться, что метеопатам пока не приходится сильно страдать от головной боли и слабости. А некоторым от мигрени. Если же вы перенесли коронавирус, то слабость по утрам просто удваивается.

Что нам обещают сегодня, 12 августа, в плане геоударов?

Вся ночь и день до 12.00 по московскому времени (16.00 – Западная Сибирь) будет абсолютно спокойными. Небольшая магнитная буря начнется в указанные часы. Продлится до полуночи. Для сибиряков до глубокой ночи. Поэтому старайтесь проявить заботу о своем здоровье.
1. Ложитесь спать пораньше.
2. Не смотрите ужасы и триллеры на ночь.
3. Откажитесь от очередных сигареты и бокала вина/пива.
4. Измерьте на ночь давление и примите назначенные врачом препараты.
5. Не переедайте. Откажитесь от чрезмерного потребления соли, вообще не ешьте копченого и жареного.
6. Примите теплую ванну или контрастный душ.
7. Помните, что 100% лечения от метеозависимости не существует и важен ваш здоровый образ жизни. И приобретенный лично вами опыт в борьбе с их воздействием, применяйте то, что вам облегчает самочувствие.

По информации ФИАН, мощная буря начнется 24 августа 2021 года.

Берегите себя!

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