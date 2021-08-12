Как избавиться от плохой кармы: пять правильных шагов для жизни настоящим с чистого листа

Все всегда задаются вопросом, как избавиться от плохой кармы. Я все время это слышу.
Я родился и вырос в Индии, где я вырос, слыша слово карма как часть повседневного разговора, точно так же, как оно используется сегодня в западном мире, рассказывает yourtango.com.
Что такое карма?На санскрите карма означает плоды ваших действий. В буддизме это слово Камма.
Будда представил это как закон причинности, который гласит, что каждая причина ведет к следствию, а следствие является причиной еще одного следствия.
В физике это обозначается как «причина и следствие». Третий закон физики сэра Исаака Ньютона гласит: «Каждое действие имеет равную и противоположную реакцию».
В христианстве пословица «что посеешь, то и пожнешь» намекает на карму.
Когда вы сеете семя, растение, которое вырастает из семени, приносит много плодов, и каждый плод имеет одно или несколько семян. Некоторые растения очень долго плодоносят.
Карма - это эффект домино.Когда земля красиво трясется и одна снежинка срывается, она начинает катиться под гору, притягивая другие рыхлые снежинки. Со временем это приводит к сходу лавины.
Одна негативная мысль, слово или действие - это частица энергии, которая притягивает другие подобные частицы энергии, и вскоре вы оказываетесь прямо в энергетическом поле негативной кармы.
Индусы практикуют Садхану (преднамеренную практику), чтобы свести на нет последствия негативной кармы. Мой учитель, Амма Шри Карунамей говорит: «Благодаря вашей садханы, вы создаете позитивное силовое поле, которые могли бы свести к минимуму отрицательной карме горы в галька или частицу пыли».
Вы слышали, что «мысли становятся вещами»?
Отрицательные мысли порождают отрицательные эмоции, слова и действия. Когда вы говорите или делаете что-то в спешке, не будучи внимательными, это называется плохим действием и приводит к плохой карме.
В этнических культурах матери молятся о том, чтобы перенести страдания своих детей, а дети молятся о том, чтобы принять на себя боль своих родителей. Парамахамса Йогананда упомянул, что гуру из сострадания берут на себя карму своих учеников.
Некоторые считают, что негативная карма любимого человека может стать вашей кармой.
За свои почти двадцать лет практики я снова и снова наблюдал, как эмпаты берут на себя карму членов семьи. Некоторые называют это пограничными проблемами, другие - опасностью для раненых целителей.
Кармические долги и кармическая свобода.Разумно помнить, что карма может быть как хорошей, так и плохой. Конечная цель йога или духовного искателя - искупить как хорошую, так и плохую карму. Поскольку хорошая карма - это плод хороших действий, и поскольку каждое действие ведет к другому, хорошая карма может привести к плохой карме.
Например, вы можете встретить людей, у которых много друзей, которые все еще чувствуют себя одинокими. Вы можете заметить, что люди с кучей денег борются с судебными исками или сталкиваются с трудностями в области здоровья, отношений, душевного спокойствия и т. д.
Итак, если вы действительно хотите освободиться от всей кармы, вот несколько стратегий.
Избавиться от кармы непросто, но искренний ученик может это сделать.
Спросите индуиста: «Как избавиться от плохой кармы?»Отличная отправная точка - считать свою карму неприятным запахом изо рта. Вы должны чистить зубы, царапать язык и полоскать рот, чтобы насладиться свежим дыханием, не так ли? Даже если вы какое-то время не ели или поститесь, у вас может появиться неприятный запах изо рта. Это происходит из ваших десен, пищевода и желудка.
Карма такая. Это происходит из прошлых жизней и предыдущих поколений. Если ваши родители и предки до них сделали что-то нездоровое, вы можете унаследовать карму своих предков.
Если в прошлой жизни вы питали нездоровые мысли, слова или поступки, карма настигнет вас.
1. Ежедневное духовное очищение о том, как избавиться от плохой кармы.Итак, как очистить себя от плохой кармы?
Каждую ночь перед сном сосредотачивайтесь на этом духовном очищении, когда вы начинаете свой путь освобождения от всех кармических долгов, хороших, плохих или уродливых.
Ритуал духовного очищения - это молитва. Будет наиболее эффективным, если вы будете писать его каждую ночь, одновременно произнося его вслух, по крайней мере, в течение сорока дней. По прошествии сорока дней вы можете произнести это вслух, чтобы сохранить динамику. Следующие две молитвы взяты из ведических писаний .
Молитва №1:
«Своим телом, речью, умом, чувствами, интеллектом, собственными усилиями или естественными наклонностями, посредством этих действий, которые я выполняю, я посвящаю все Вселенной и прошу, чтобы плоды всех действий растворились в космосе».
Молитва №2:
«С молитвенным и смиренным сердцем я прошу своего создателя простить меня за любые действия, предпринятые мной руками, ногами, речью, ушами, глазами, через мое тело и мой разум. Кроме того, я прошу прощения за совершение требуемых поступков. неправильно и не делают то, что необходимо ".
2. Ежедневная практика прощения.Молитва сказать всякий раз, когда сомневаешься: «прости меня, потому что я не знаю, что делаю». Эту молитву можно использовать в любое время, когда вы чувствуете себя застрявшим, потерянным, подавленным или когда внутри вас нарастают какие-либо негативные эмоции.
Если вы чувствуете, что кто-то вокруг вас действует и негативно влияет на вас или кого-либо в вашем пространстве, скажите это так часто, как вы должны в уме: «Простите их, потому что они знают, что делают».
3. Научитесь сосредотачиваться на балансе.Вселенная всегда стремится к равновесию. Никакая положительная или отрицательная энергия не может существовать сама по себе. Каждая положительная сила имеет равный и противоположный отрицательный компонент, чтобы уравновесить ее.
Когда кто-то, занятый негативом, заставляет вас сосредоточиться на позитиве, это приносит баланс. Так что, в конце концов, плохая карма - это не плохо.
Ваша молитва должна помочь вам, прежде чем энергия может быть передана в окружающую среду и в другую.
Негативное влияние чьей-либо плохой кармы сводится на нет вашими позитивными действиями. Итак, если вы спросите меня: «Плохая ли карма - это плохо?» Я бы сказал «Нет».
4. Сосредоточьтесь на мире и довольстве.Ваша удача - это благословение ваших мыслей, слов и действий прошлых жизней и ваших предков.
Поблагодарите за каждый хороший опыт. Делитесь своими благословениями с теми, с кем встречаетесь ежедневно.
Таким образом оплачиваются ваши кармические долги. Живя в благодарности, вы избавляетесь от плохой кармы, а также от бремени хорошей кармы.
Вы учитесь непривязанности, испытываете личную свободу и живете более легкой жизнью.
Щедрость начинается в сердце. Вы учитесь относиться к другим так, как хотите, чтобы относились к вам. Это золотое правило - основа христианства.
5. Вот как избавиться от плохой кармы с помощью самоанализа.Плохие времена - прекрасная возможность задуматься и взять на себя ответственность за свои мысли, слова и действия.
Через честную саморефлексию вы поймете, как вы привлекли негативную карму. Вы сделали выбор, который привел к несчастью.
Ваши потери из-за плохой кармы - это цена, которую вы платите за уроки, которые вам необходимо усвоить. Как только вы станете мудрее, вы сделаете другой выбор, который уменьшит боль от плохой кармы и гарантирует, что вы больше никогда ее не привлечете.
Помогает личный духовный наставник. У меня есть три.