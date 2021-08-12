Почему женщине сложно отпустить недоступных мужчин: 5 причин и почему лучше это сделать

Больно и утомительно быть в отношениях с недоступным парнем.
Бессонные ночи, перефразирование запутанных смешанных сигналов, интенсивный, душевный и связанный секс, а затем сидение в тревожном ожидании сообщения через несколько дней, пишет yourtango.com.
Просыпаться со знакомым мучительным страхом быть призраком и эмоциональным уколом неуверенности, который сопровождает пребывание с кем-то, кто, кажется, просто не может взять на себя обязательства.
Если такие отношения настолько болезненны, почему их так сложно отпустить?
Вот 5 причин, по которым так сложно уйти от эмоционально недоступного мужчины.
1. Вы получаете смешанные сигналы.Во-первых, смешанные сигналы могут держать вас на крючке. Чувства надежды, тоски, ожидания и беспокойства часто подпитывают страсть и желание.
Эти чувства держат вас в напряжении эмоционально и становятся мощными аттракторами и эмоциональными активаторами (а не хулителями) для удержания эмоционально недоступного партнера, даже если вы знаете, что ваши потребности не удовлетворяются.
С биологической точки зрения, когда вы представляете свой любовный интерес и получаете смешанный сигнал, вы склонны надеяться на лучшее.
«Нейромедиатор дофамин освещает области в глубине мозга, вызывая чувство удовольствия, мотивации и вознаграждения ... ствол мозга также вступает в действие, выделяя фенилэтиламин (PEA), который ускоряет поток информации между нервными клетками, - говорит Дэниел Г. Амен, доктор медицины , автор книги « Влюбленный мозг ».
С этим мощным химическим коктейлем, происходящим в вашем мозгу, неудивительно, что вы начинаете терять контроль - и становитесь на крючок.
Вам не нужно быть рабом смешанных сигналов или эмоциональных активаторов, подпитываемых дофамином.
Помните, что ваши потребности в близости и постоянстве важны и не делают вас «нуждающимся». Вы заслуживаете быть с кем-то, кто может быть последовательным с вами, но без горячего / холодного поведения.
2. Есть интенсивность, а не близость.Отношения с недоступными людьми могут быть очень эмоциональными и возбужденными, маскирующимися под близость.
Непоследовательное поведение, периодическое разлука с партнером и захватывающие приключения (в постели и вне ее) могут вызвать эмоциональную напряженность и возбуждение, но им не хватает истинной близости.
Если вы бессознательно смешали интенсивность с настоящей близостью, которая предполагает, что оба партнера уязвимы по отношению друг к другу и не убегают, вы можете убедиться, что интенсивность и возбуждение равны настоящей любви.
Если вы зациклились на напряженности и волнении, вам будет очень трудно двигаться дальше. Сильные эмоции могут размыть факты.
Сделав шаг назад, вы можете увидеть, что испытываемая вами любовь не соответствует реальности ситуации.
Уходя от интенсивных отношений, в которых вам не хватает близости или обязательств, делайте это медленно.
В качестве первого шага найдите занятия и интересы, которые подпитывают ваши увлечения. Что заставляет твое сердце петь?
Могли ли вы искать волнения и интенсивности в своей жизни в другой сфере и использовать недоступного партнера для удовлетворения этой потребности?
3. У вас отличная сексуальная жизнь.Когда вы встречаетесь с кем-то, кто вам очень нравится и с которым у вас хорошая химия, может быть особенно трудно удержаться от физической близости, даже если есть красные флажки.
Это может показаться неловким, но скажите прямо и заранее выясните, есть ли у вас похожие ожидания в отношении отношений, секса и свиданий. Если вы начнете регулярно заниматься сексом с кем-то, у вас больше шансов влюбиться и сильно привязаться.
В интервью Vox биологический антрополог доктор Хелен Фишер говорит: «Когда вы занимаетесь сексом с кем-то, и это доставляет удовольствие, это приводит в действие дофаминовую систему в мозгу. Это может подтолкнуть вас к тому, чтобы влюбиться».
Если вы физически близки с кем-то, кто не находится на том же уровне обязательств или эмоциональных вложений, что и вы, и вы страдаете, может быть очень трудно уйти.
Каждый раз, когда вы воссоединяетесь, вы заново запускаете дофамин и систему привязанности в мозгу, которая держит вас на крючке. Будьте осторожны с собой, но прервите цикл, который может включать в себя избегание контактов и получение поддержки терапевта или тренера.
Если вы продолжите интимные отношения с этим партнером, какова будет цена для вашего общего благополучия?
4. У вас есть личная «неприятная история».Чувство неудовлетворенной жажды взаимной любви может стать частью вашей личности и подтвердить давнюю внутреннюю сюжетную линию или ограничивающую систему убеждений.
Есть поговорка: «Сердце хочет того, чего хочет». Но если вы снова и снова тяготеете к ограниченным, невозможным отношениям или недоступным партнерам, на поверхности может быть более старое убеждение.
Ваша личная "нелюбимая история" могла бы потихоньку протекать на заднем плане.
Эта история может выглядеть примерно так: «Если я подойду слишком близко, он увидит, насколько я странный / ущербный, и отвергнет меня», или «Я просто нежелателен», или «Я недостаточно хорош».
Решение вступить в недоступные романтические отношения и оставаться в них служит подтверждением этого негативного убеждения или истории, которую вы рассказываете себе.
Если вы сомневаетесь в том, чтобы расстаться с недоступными отношениями, в которых вы всегда жаждете большего, может быть полезно спросить себя: «Какую« историю »обо мне могут подтвердить эти отношения?»
5. Вы находитесь на разных стадиях готовности к отношениям.Иногда вы встречаете нужного человека не в то время. Вы можете быть полностью совместимы во всех отношениях и любить друг друга, и вам не хватает только одного: способности вашего партнера быть готовым к обязательству.
Например, если мужчина не уверен в том, кто он есть, чувствует, что у него еще недостаточно жизненного опыта, или неуверен в своей карьере, цели или "миссии" в жизни, может быть почти невозможно взять на себя обязательство отношения, даже если он влюблен.
Если ваша потребность в общении, совместимости, исключительности, последовательности и любви удовлетворяется вашим менее преданным партнером, даже если он говорит, что не готов к долгосрочным отношениям, вы, вероятно, все равно будете испытывать искушение дождаться, пока он будь готов.
Обратной стороной является то, что вы можете потерять драгоценное время на ожидание, и ваша самооценка может пострадать. Страха потери может быть достаточно, чтобы держать вас в напряжении бесконечно.
Если вы отложили свою жизнь в ожидании, сейчас самое время переориентироваться на себя и на то, чего вы хотите, вне отношений.
Научиться уйти от эмоционально недоступного мужчины может быть чрезвычайно сложно, но возможно.
Вы заслуживаете здоровых отношений. А осознание того, что у вас есть выбор, действительно освобождает и расширяет возможности.
Развивая самосознание и поддержку сейчас, вы можете работать над тем, чтобы быть более эмоционально доступными и уязвимыми, а также обращать внимание на эти же качества в других.
Возможно, оттуда вы измените свое осознание, так что вы станете более внимательными к своему выбору и перестанете вкладывать свое сердце в такие типы отношений и партнеров.
Со временем вы сможете начать определять эмоциональную недоступность партнеров и отказываться от них до того, как станете слишком эмоционально вовлеченными и привязанными.